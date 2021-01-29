Василий Лановой в своем последнем интервью размышлял о быстротечности времени

Москва, 29 января. Кадры последнего интервью народного артиста России Василия Ланового показали в эфире телеканала «Россия-1».

О смерти Ланового стало известно в ночь на 29 января. Он попал в больницу с коронавирусом в начале года и не смог справиться с болезнью. Новость о кончине гениального актера отозвалась болью в сердцах миллионов его поклонников.

В эфире программы «Прямой эфир» показали кадры последнего интервью знаменитого артиста, снятые в конце декабря прошлого года. Лановой поделился с журналистами, что вскоре собирается отпраздновать значимую для него дату — 50 лет с выхода фильма «Офицеры». Картина занимает особое место в жизни актера, ведь именно она сделала его невероятно популярным в СССР.

Когда записывалось интервью, Лановой еще чувствовал себя хорошо и готовился принять участие в нескольких мероприятиях, приуроченных к юбилею «Офицеров». Говоря о прошедших с премьеры фильма годах, он отметил, что не считает, что они «пролетают» слишком быстро.

«Время летит по-разному. Для всех людей, не только для актеров. И это уже не от меня зависит, а от Бога. Поэтому спрашивайте у него», — заявил народный артист СССР.

Соболезнования семье и близким актера ранее выразил президент РФ Владимир Путин. Он назвал смерть Ланового «огромной, невосполнимой утратой». По словам главы государства, в нашей памяти артист «навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином».

ФАН вместе с теми, кто имел счастье знать Василия Ланового лично, в специальном материале вспомнил, каким был человек, воплотивший образ советского, русского офицера.