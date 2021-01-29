Кормухина отнеслась с юмором к попаданию в черный список Минкульта Украины

Москва, 29 января. Рок-певица Ольга Кормухина оказалась в числе угрожающих безопасности Украины людей. Соответствующий черный список составлен министерством культуры страны.

Вместе с певицей Ольгой Кормухиной в него попали и другие российские артисты. Среди них Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.

Кормухина с юмором отнеслась к ситуации. В беседе с журналистами «ПолитЭксперта» она назвала этот список «прекрасным». Артистка пошутила, что это даже выше ордена за заслуги в области культуры. Она добавила, что, несмотря на позицию официального Киева, она получает множество слов поддержки от простых украинцев.

Артист Игорь Саруханов, тоже оказавшийся в этом списке, был огорчен решением Киева. Он уверен, что за такими решениями стоят политики, которые не учитывают мнение украинского народа.