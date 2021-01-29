Шугалей объяснил визит вице-премьера ПНС Ливии в Москву

Москва, 29 января. Социолог Максим Шугалей, освобожденный из ливийского плена после полутора лет незаконного удержания в тюрьме «Митига», объяснил визит зампреда Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Москву экономической целесообразностью.

Замглавы Президентского совета ПНС Ахмед Майтыг посетил Москву с рабочим визитом и провел ряд встреч с руководителями российских ведомств. В частности, он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, его заместителем Михаилом Богдановым и руководителем Минпромторга России Денисом Мантуровым.

В ходе встреч стороны обсудили важные вопросы, касающиеся двух стран. Среди прочего, политики затронули экономическое сотрудничество и военно-политическую обстановку в Ливии. Так, Майтыг высказался о желании Триполи закупить у России пассажирских самолетов SSJ100 и МС-21, а Лавров заявил о готовности российских компаний возобновить работу на территории Ливии при условии улучшения ситуации в североафриканском государстве.

В беседе с корреспондентом ФАН Максим Шугалей объяснил, почему Майтыг как представитель ПНС Ливии предпочел сближение с Россией.

«Майтыг точно также может предпочесть союз с любой другой стороной, предлагающей более выгодные условия. Но в данный момент он предпочел сближение с Россией, потому что это экономически целесообразно», — сказал он.

Шугалей отметил, что зампред ПНС – технократ, деятельность которого преимущественно связана с экономическими интересами Ливии.

«Ахмед Майтыг, насколько я знаю, – один из немногих прагматичных представителей триполитанских властей, у которого в приоритете вопросы социально-экономического развития своей страны. Он не политик в прямом смысле этого слова. Его, скорее, можно назвать «технократом», и большинство его активностей связано именно с экономическими интересами Ливии», — подытожил российский социолог.

По словам Шугалея, одним из последних успешных проектов Майтыга, о котором многие не знают, является возобновление добычи и экспорта нефти. Несмотря на сопротивление других представителей ПНС, он сумел договориться с представителями других регионов, что завершилось подписанием соответствующего соглашения.