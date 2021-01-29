Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело из-за исчезнувшей россиянки

Гагра, 29 января. Жительница Нижнего Новгорода Елена Федотова исчезла в Гагре. Следственный комитет ведет мероприятия по поиску россиянки. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Гагрского района сообщила о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазии.

«Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Об исчезновении Федотовой сообщила гражданка РФ в правоохранительные органы 19 января. Бофанова Марина Александровна рассказала, что они прибыли на отдых в Абхазию 16 января, а 17 января Федотова бесследно пропала.

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