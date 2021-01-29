Тима Белорусских отрицает факт задержания с запрещенными веществами

Минск, 29 января. Исполнитель хитов «Витаминка» и «Незабудка» Тима Белорусских отрицает информацию о задержании с наркотическими веществами.

В пятницу появились сообщения о том, что 22-летний певец был задержан в Минске с крупной партией наркотиков. По данным СМИ, инцидент произошел еще 6 января (по другим данным, 10 января). Правоохранители обнаружили у рэпера гашиш в количестве 0,4 грамма. Позднее в его квартире прошли обыски, в рамках которых было изъято два килограмма марихуаны.

Сам артист отрицает обвинения. Он опубликовал в соцсетях видео, на котором сообщил, что до последнего игнорировал слухи о своем задержании, но их стало слишком много, и он решил прокомментировать ситуацию.

«Ребятки, заявляю вам открыто: все, что вы читаете — это неправда. Я нахожусь дома, да. Но я не под арестом. Все, как всегда. Ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать. Не знаю, чего вы там прочитали, но расходимся!» — цитирует РЕН ТВ музыканта.

Однако официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Минску Екатерина Гарлинская сообщила ТАСС, что Белорусских действительно был задержан ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске. При личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша.

По ее словам, в отношении рэпера возбудили уголовное дело по статье «Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств». Максимальные санкции по этой статье составляют пять лет колонии.

Молодого человека, сообщила Гарлинская, выпустили под залог.

Отрицает задержание Белорусских и его девушка Яна. На своей странице в Instagram она назвала произошедшее «вбросом».