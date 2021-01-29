Ярославцы сообщили о звуках взрывов в районе Ляпинской ТЭЦ

Ярославль, 29 января. Жители Заволжского района сообщили о серии хлопков, напоминающих звуки взрывов, вблизи Ляпинской котельной. Ряд очевидцев рассказали о пожаре на предприятии.

Сигнал об инциденте поступил в экстренные службы в 19:30 по местному времени. По предварительной версии, возгорание произошло на территории одного из цехов при процессе утилизации титановых труб. Во время работы случилась утечка масла, которое в последующем воспламенилось, уточнили в пресс-службе МЧС.

До прибытия спасателей персонал котельной пытался самостоятельно потушить пожар с помощью снега. Однако масло начало взрываться.

Открытое горение полностью ликвидировано в 20:11, жертв в результате происшествия удалось избежать. На месте продолжают работать представители МЧС.

Ранее пожар произошел на пороховом заводе в Перми. Трагедия унесла жизни четырех человек. Еще трое были госпитализированы, состояние одного из них оценивается врачами как тяжелое.