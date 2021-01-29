Собчак жестко высмеяла разрыв Бузовой с Давой

Москва, 29 января. Телеведущая Ксения Собчак спародировала свою бывшую коллегу по проекту «Дом-2» Ольгу Бузову, жестко высмеяв ее расставание с бойфрендом Давой Манукяном.

Новый выпуск своего YouTube-шоу «Осторожно: новости» Собчак начала с троллинга певицы. Видео было снято в стиле сторис Instagram. Ведущая изображает в ролике Бузову, которая устроила истерику из-за того, что ее самолет приземлился с опозданием в московском аэропорту «Внуково».

«Это вообще нормально?» — с истерическими заходами спрашивает Собчак, пытаясь изобразить разгневанную Ольгу в самолете.

После этого телеведущая прошлась по недавнему разрыву влюбленных, сделав вид, что речь идет о ней и ее супруге Константине Богомолове. Она показала «скрин» переписки с ним, сделанный наподобие того, что выкладывала Бузова, обвиняя Даву в насилии над собой.

После Собчак в коротких видео, также стилизованных под сторис, пародирует пьяную Бузову, которая после празднования дня рождения призывала своих поклонников заблокировать впавшего в немилость звезды Манукяна.

«Я его заблокировала. И если вы меня любите, вы сделаете также, — повторяет Собчак слова Бузовой, продолжая пародию. — Не ходите на его спектакли. Прокляните его ночью на кладбище, пожалуйста. Мне *** [плохо]».

Напомним, скандал разразился после дня рождения Бузовой: якобы из-за опоздания Давы, она с ним разругалась, после чего последовала обида и окончательный разрыв отношений. Вскоре певица обвинила экс-бойфренда в насилии: он, по ее словам, избивал и унижал ее. Обо всем этом певица поведала в сторис Instagram, будучи заметно нетрезвой. Скриншот личной переписки с бывшим возлюбленным она чуть позже удалила.

Сам Манукян, в отличие от своей бывшей любовницы, не стал выносить сор из избы. Чуть позже пиарщица блогера Анна заявила СМИ, что разразившийся скандал — «личное дело Ольги» и забота ее пиар-службы.