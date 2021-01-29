Собянин озвучил срок работы резервных госпиталей для COVID-пациентов

Москва, 29 января. Резервные госпитали для столичных пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией продолжат прием больных до следующего осенне-зимнего сезона.

Специализированные медучреждения всегда будут находиться в так называемом «горячем» запасе. С учетом развития эпидемиологической ситуации сложно точно сказать, когда Москва будет готова отказаться от дополнительных больничных мест. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали», — уточнил он.

Пострадавшая от пандемии сфера общественного питания Москвы начала восстанавливаться от кризиса. Местные власти ожидают, что после отмены ограничительных мер оборот отрасли вырастет примерно на 6%.