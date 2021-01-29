Белый дом увидел в продлении ДСНВ начало «серьезных» переговоров с Кремлем

Вашингтон, 29 января. Продление стратегического Договора СНВ стало началом «серьезных» переговоров с Россией. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Советник американского президента отметил, что сторонам предстоит решить вопрос стратегической стабильности между ядерными сверхдержавами по время своего выступления в вебинаре Института мира. По мнению Салливана, продление ДСНВ стало лишь началом «большой истории».

«Должны быть серьезные основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне Договора СНВ-3. Мы должны быть способны заставлять Россию платить и сталкиваться с последствиями за ее агрессивное поведение и в то же время вести с ними (Россией. — Прим. ФАН) заслуживающие доверия, серьезные, лишенные иллюзий переговоры», — подчеркнул советник.

Новая администрация Белого дома намерена добиться именно таких переговоров с российской стороной, резюмировал Салливан.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом вопрос продления Договора СНВ-3, срок действия которого должен был истечь 5 февраля. Лидерам стран удалось достигнуть взаимопонимания, итогом переговоров стал запуск совместной работы американских и российских специалистов над новым договором. Уже 26 января МИД РФ и США обменялись нотами по поводу договоренностей о продлении ДСНВ-3 сроком на пять лет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что спикер Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил личный вклад Путина в продление ДСНВ, обеспечивающего международную стратегическую безопасность.