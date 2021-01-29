Глава Apple упрекнул Facebook за увеличение потока дезинформации в Сети

Вашингтон, 29 января. Алгоритмы в социальной сети Facebook увеличивают поток недостоверной информации в интернет-пространстве. Об этом заявил руководитель компании Apple Тим Кук.

Глава американской корпорации раскритиковал политику социальной платформы. По его словам, Facebook собирает чрезмерное количество информации о своих пользователях. Кук выразил мнение, что крупные социальные сети поощряют распространение дезинформирующего контента посредством создания соответствующих алгоритмов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало о планах депутатов Государственной думы в отношении Facebook. Парламентарии хотят ужесточить ответственность IT-гигантов за игнорирование требований российского законодательства.