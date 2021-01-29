СК возбудил уголовное дело после гибели десяти человек в ДТП под Самарой

Самара, 29 января. Десять человек погибли в столкновении рейсового автобуса и грузовика в Самарской области. Еще 14 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сейчас правоохранители осматривают место трагедии и выясняют обстоятельства произошедшего.

Смертельное ДТП произошло вечером 29 января на 878-м километре трассы М-5. Предварительно установлено, что полуприцеп грузовика занесло на соседнюю полосу, в результате чего он задел рейсовый микроавтобус.