Искусственный интеллект поможет открыть новые законы природы

Берн, 29 января. Совершенствование искусственного интеллекта позволит ученым открыть неизведанные законы природы, считает Физик Ренато Реннер.

Искусственный интеллект сумел за несколько минут понять открытия великих астрономов прошлых столетий, к которым ученые шли всю жизнь. Современная наука тщательно изучает механизм работы ИИ, однако некоторые особенности нейросети пока остаются для ученых загадкой.

Современные нейросети способны выдавать результат, однако ход их «мысли» проследить пока невозможно, обратил внимание ученый. Полное понимание механизма работы искусственного интеллекта позволит человечеству значительно продвинуться в понимании законов природы.

Ученые из США намерены выявлять шизофрению у пациентов с помощью искусственного интеллекта. Специалисты разработали инструмент, способный проанализировать нейронную сигнатуру в мозге и дать точный диагноз.