Ивлеева показала забавные архивные фото и рассказала о работе на овощебазе

Москва, 29 января. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала присланные старой подругой архивные снимки. На одном из кадров она упаковывает помидоры на овощебазе — это была ее первая работа.

На опубликованных фотографиях звезда предстает перед фанатами с натуральным цветом волос и с более крупной фигурой, чем сейчас. Непривычный облик дополняется модной на тот момент одеждой, которую сейчас все сочли бы безвкусной.

«Фотка с помидорами — это моя первая серьезная работа! Мы с подругой фасовали помидоры и огурцы, вставали в четыре утра, уходили в два дня, и, поскольку были несовершеннолетними, нас обманули на бабки — вместо 100% обещанных денег выплатили 50% на двоих!» — рассказала Ивлеева.

Подруги в итоге не расстроились и поехали на рынок покупать «стильные» джинсы. Подписчики отметили, что фотографии служат отличной мотивацией: ведущая прошла трудный путь до суперзвезды.

Настя Ивлеева ранее посмеялась над собой на архивных снимках. Блогер показала свои «наливные ляхи», «пухлые щеки» и сомнительный имидж.