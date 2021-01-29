ЦБ раскрыл объем долгов россиян по ипотеке в 2020 году

Москва, 29 января. Центральный банк Российской Федерации представил информацию по задолженности граждан по ипотечным кредитам за 2020 год.

В подотчетный период совокупный банковский портфель жилищных займов увеличился на 21,3%, достигнув к 1 января 2021 года 9,086 трлн рублей. Объем просроченных ипотечных кредитов в декабре прошлого года понизился на 1,8%, добравшись до отметки в 77,5 млрд рублей, передает регулятор. В годовом выражении показатель поднялся на 6,8%. Доля просроченных жилищных займов в общем банковском портфеле по итогам «коронавирусного» года составляет 0,85%, пишет gazeta.ru.

В общей сложности за 2020 год российские кредитные организации выдали более 1,7 млн ипотек суммой почти в 4,3 трлн рублей. Средневзвешенная ставка по выданным в последний месяц года ипотекам упала на 0,02 п. п. по сравнению с ноябрем, составив 7,36%.

В России могут упростить получение налогового вычета при покупке жилой недвижимости и погашении процентов за ипотечный кредит, передает Федеральное агентство новостей. Соответствующий законопроект был принят Государственной думой РФ в ходе первого чтения.