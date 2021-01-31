Топ-5 самых завидных невест российского шоу-бизнеса

В преддверии самого романтического праздника — Дня всех влюбленных — ФАН подобрал топ-5 самых завидных незамужних девушек российского шоу-бизнеса.

Наш список открывает известная холостячка страны Ольга Бузова. Певица, писательница, ведущая, дизайнер — это все она. Ее общий годовой доход, по подсчетам Forbes, составляет 2,7 миллиона долларов. Певица имеет дорогие машины, покупает квартиры друзьям и родным, отдыхает только в люксовых отелях, но не имеет самого главного — мужской любви.

Напомним, недавно Ольге Бузовой исполнись 35 лет, в тот же день она заявила о расставании с возлюбленным Давидом Манукяном, с которым совсем недавно сыграла свадьбу на Мальдивах. Это ее второй развод.

Следующее свободное женское сердце принадлежит актрисе Агате Муцениеце. Многие знаменитые пары не выдержали натиска карантина из-за эпидемиологической обстановки в стране и объявили о разводе. Эта пара не стала исключением: актриса развелась с Павлом Прилучным 15 июня 2020 года.

В браке у них родились два ребенка, которые остались жить с Агатой. Времени унывать у актрисы не было — чтобы обеспечить себя и детей, она запустила YouTube-шоу «Честный развод», куда приглашала разведенных знаменитостей. Громкий развод и собственное шоу принесли Муцениеце хороший заработок. Реклама в ее Instagram оценивается в районе 150–200 тысяч рублей.

Одна из самых эффектных блондинок российского шоу-бизнеса, 37-летняя Наталья Рудова, никогда не была замужем. Каждый год актрисе приписывают интригующие романы, но, как известно, Рудова не торопится отдавать кому-либо свое сердце.

Наталья вошла в рейтинг журнала Forbes, где заняла 15 место в списке самых богатых российских блогеров. Только на рекламе в Instagram Рудова зарабатывает 30 миллионов рублей в год. Актриса подогревает интерес к своей персоне с помощью откровенных фото, а иногда разыгрывает подписчиков, выкладывая фото с округлившимся животом, но позже признается, что это — всего лишь шутка.

Следующая в нашем списке — артистка телевизионного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава. Телеведущая ни разу не была замужем, поэтому все свои силы Варнава вкладывает в работу: ведет различные телешоу и корпоративы, также у нее 7,5 миллиона подписчиков в Instagram. Не зря в прошлом году она попала в рейтинге издания Forbes — ее заработок насчитывается 1,2 миллиона долларов в год.

За ее отношениями наблюдала вся Россия: в 2012 году Варнава встречалась с Дмитрием Хрусталевым, который был на тот момент ее коллегой по шоу, но отношения продлились всего год. После разрыва жгучая брюнетка объявила о новых отношениях с танцором Константином Мякиньковым. Это был самый долгий союз, но, к сожалению, и он не привел их к браку.

Еще одна завидная невеста российского шоу-бизнеса — Юлия Зиверт. Певица в прошлом году заняла 15 место в списке рейтинга Forbes, ее состояние оценивается в 3,1 миллиона долларов за год. Юлия Зиверт обрела известность благодаря треку Life, сейчас она записывает новые альбы, а ее песни возглавляют топ-чарты.

30-летняя певица никогда не была замечена в скандалах, также она никогда не комментирует личную жизнь, а все, что приписывают ей СМИ, она опровергает. Российский рэпер Гуф в одном из интервью признался, что без ума от Юлии, но певица никак не отреагировала на его слова.