Звезда «50 оттенков серого» и солист Coldplay переезжают в совместный особняк

Малибу, 29 января. Исполнительница роли Анастейши в фильме «50 оттенков серого» Дакота Джонсон и солист Coldplay Крис Мартин купили роскошное поместье в Малибу.

Звезды решили съехаться после трех лет отношений. В качестве семейного гнездышка они выбрали особняк в Малибу, за который заплатили 12,5 миллиона долларов, то есть более 950 миллионов рублей. Влюбленные оформили документы несколько месяцев назад. Изначально владельцы планировали выручить 14 миллионов долларов.

Площадь двухуровневого особняка составляет около 500 квадратных метров. В распоряжении влюбленных шесть спален, девять ванных комнат, домашний кинотеатр, кухня, отделанная мрамором, бассейн, бар и площадка для барбекю.

Ранее Кайли Дженнер показала убранство своего дома. Она похвасталась просторной душевой кабиной со стенами из розового мрамора и стеклянной дверью от пола до потолка, однако внимание подписчиков привлек не интерьер ванной комнаты, а слабый напор воды. Позднее модель оправдалась за неполадки с сантехникой.