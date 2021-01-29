«Знаменитая» Псаки сама нашла ошибки в беседе с журналистами

Вашингтон, 29 января. Новый пресс-секретарь президента США Джен Псаки попыталась отшутиться после ошибки в наименовании должности государственного секретаря Энтони Блинкена.

Спикер Белого дома во время брифинга потеряла мысль, пытаясь по памяти перечислить негативные заявления США в адрес России. В беседе с журналистами она также назвала Блинкена «президентом», однако попыталась обратить свои слова в шутку.

«Я назвала его президентом Блинкеном, это повышение — но кто знает», — сказала пресс-секретарь.

Джен Псаки «прославилась» своими бессмысленными высказываниями на политические темы. Однажды она заявила о намерении Вашингтона перебросить американский флот «к берегам Белоруссии».

Федеральное агентство новостей сообщало подробности разговора президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. По словам Псаки, американский лидер призвал выпустить «берлинского пациента» из СИЗО.