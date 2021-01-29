СК проверит сообщение о нападении собак на мальчика в Чите

Чита, 29 января. Бездомные животные напали на мальчика в Железнодорожном районе города на улице Недорезова. По данному факту прокуратура проведет проверку.

Прокуратура организовала проверку после информации о том, что 10-летний ребенок пострадал от нападения собак в центре Читы. По его словам, избежать серьезных последствий от нападения бездомных помогла теплая одежда — собаки не смогли прокусить ее.

Сотрудники полиции опросят мальчика и его родителей. Также будет установлена степень травм после нападения животных. Кроме того, будет дана оценка работе органам местного самоуправления и спецорганизации по обращению с животными без владельцев. Если найдутся нарушения, то будет приняты соответствующие меры реагирования.

Стая диких собак держит в страхе жителей города в Пензенской области, сообщал ранее ФАН. Жители города Кузнецка боятся выходить из дома из-за диких животных, которые бросаются на прохожих.