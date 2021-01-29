Генсек ООН Гутерреш привился от коронавируса вакциной Moderna

Нью-Йорк, 29 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш получил прививку против COVID-19 вакциной американской компании Moderna, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Вакцинация прошла еще в четверг, 28 января, в одной из клиник Нью-Йорка, однако название препарата стало известно только в пятницу.

«Насколько я помню, он привился вакциной Moderna», — сказал Дюжаррик.

Гутерреш прошел лишь первый этап вакцинации, получил первую инъекцию из двух. Спустя некоторое время представителю ООН предстоит второй укол.