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Лановой перед смертью успел полностью обеспечить тайную внучку из Архангельска

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Лановой перед смертью успел полностью обеспечить тайную внучку из Архангельска

Москва, 29 января. Актер Василий Лановой перед смертью успел позаботиться о внучке из Архангельска и полностью ее обеспечить. Девушку, родившуюся вне брака, семья до сих пор скрывает.

Младший сын Ланового Сергей дважды был женат, но неудачно. Однажды он познакомился с психологом Ольгой из Санкт-Петербурга, которая была старше его на 11 лет и воспитывала взрослую дочь. Мужчину эти обстоятельства не смутили.

До своей смерти Лановой-младший жил с возлюбленной в городе на Неве, но ей так и не удалось забеременеть. А впоследствии выяснилось, что у мужчины родилась внебрачная дочь в Архангельске.

Лановой и его супруга Ирина Купченко узнали о внучке и провели ДНК-тест. После того как родство было установлено, знаменитая пара взяла на себя заботу о ребенке. Каждые каникулы артист приглашал внучку в Москву и ни в чем ей не отказывал.

Лановой перед смертью успел полностью обеспечить тайную внучку из Архангельска

Анне уже исполнилось 20 лет, она получает высшее образование. Семья приняла решение не демонстрировать общественности ее фото.

«Девочка обеспечена полностью. Ее любят очень», — цитирует KP.Ru друга Ланового-младшего.

Знаменитого актера не стало 28 января. Лановой скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Прощание с ним пройдет 1 февраля в театре Вахтангова, в котором артист служил с 1957 года. В тот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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