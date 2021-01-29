Лановой перед смертью успел полностью обеспечить тайную внучку из Архангельска

Москва, 29 января. Актер Василий Лановой перед смертью успел позаботиться о внучке из Архангельска и полностью ее обеспечить. Девушку, родившуюся вне брака, семья до сих пор скрывает.

Младший сын Ланового Сергей дважды был женат, но неудачно. Однажды он познакомился с психологом Ольгой из Санкт-Петербурга, которая была старше его на 11 лет и воспитывала взрослую дочь. Мужчину эти обстоятельства не смутили.

До своей смерти Лановой-младший жил с возлюбленной в городе на Неве, но ей так и не удалось забеременеть. А впоследствии выяснилось, что у мужчины родилась внебрачная дочь в Архангельске.

Лановой и его супруга Ирина Купченко узнали о внучке и провели ДНК-тест. После того как родство было установлено, знаменитая пара взяла на себя заботу о ребенке. Каждые каникулы артист приглашал внучку в Москву и ни в чем ей не отказывал.

Анне уже исполнилось 20 лет, она получает высшее образование. Семья приняла решение не демонстрировать общественности ее фото.

«Девочка обеспечена полностью. Ее любят очень», — цитирует KP.Ru друга Ланового-младшего.

Знаменитого актера не стало 28 января. Лановой скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Прощание с ним пройдет 1 февраля в театре Вахтангова, в котором артист служил с 1957 года. В тот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.