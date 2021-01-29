Строительство жилья в городе-спутнике Петербурга начнут на деньги Сбербанка

Санкт-Петербург, 29 января. Финансирование одного из крупнейших градостроительных проектов в России, который реализуется в Ленинградской области, начал Сбербанк.

В рамках создания города-спутника Санкт-Петербурга девелоперу ЦДС будет предоставлено 4,8 млрд рублей. Эти средства, выделенные по программе льготного кредитования Минэкономразвития сроком на пять лет, предназначены для строительства первых очередей жилого квартала «Город первых». Продажи квартир там будут осуществляться с использованием счетов эскроу. Впоследствии банк продолжит поддерживать масштабный проект, в том числе его инфраструктурную составляющую (дороги, социальные и другие объекты).

В городе-спутнике Новосаратовка площадью около 700 га на границе Петербурга и Ленинградской области планируется заселить около 300 тысяч человек. Через 20 лет в этом месте должны построить более 4,5 млн квадратных метров жилья.

Власти Ленинградской области ранее подготовили обращение к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой профинансировать продление оранжевой линии метро до Новосаратовки.

ЦБ в одном из своих докладов сообщил, что ипотечные долги россиян впервые превысили 9 трлн рублей, пишет «Газета.ru».