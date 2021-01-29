Аналитики NI объяснили, с кем США развяжут «ужасную войну»

Вашингтон, 29 января. Американские эксперты ожидают масштабного боевого конфликта на Корейском полуострове в случае попытки военного вторжения армии США в Китай.

Неутешительный прогноз сделали обозреватели американского издания The National Interest. Как отметили специалисты, у обеих сторон конфликта есть мощное ядерное вооружение. Применение подобных вооружений в густонаселенной городской местности вызовет гуманитарную катастрофу беспрецедентного масштаба, цитирует экспертов из США «ПолитРоссия».

Кроме того, обозреватели отметили, что соседние страны могут поддержать Китай в военном противостоянии из-за крайне сложной геополитической обстановки в регионе. В NI напомнили, как конфликт между США и Северной Кореей в 1950-х годах захватил и Китай, из-за чего боевые действия не могли прекратиться три года. И результаты Корейской войны были плачевны для всех сторон. Подобная ситуация может повториться, но с более разрушительными последствиями.

Эксперты подчеркнули, что война между США и Китаем в Корее немыслима, «но не невозможна совсем». Обе державы придерживаются разных взглядов по поводу КНДР. А эти разногласия вполне могут привести к новой войне, которая будет ужасной. Следовательно, Пекину и Вашингтону следует приложить максимум усилий для снятия напряжения в области внешнеполитических отношений, чтобы не допустить начала конфликта, который захлестнет весь регион.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что США могут проиграть в конфликте России и Китаю из-за недостаточной гибкости своей военной стратегии, которая не менялась со времен холодной войны.