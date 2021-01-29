Муж спас жену от насильника в Татарстане

Казань, 29 января. Очевидцы рассказали супругу женщины, что ее затащил к себе в квартиру насильник. Муж ворвался к нему домой, чтобы спасти возлюбленную, и вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника в одном из сел Сармановского района по статье «Покушение на изнасилование».

По версии следствия, 43-летний мужчина подкараулил 40-летнюю женщину, которая возвращалась с работы, и начал угрожать ей ножом. После этого он увел свою жертву к себе домой. Очевидцы рассказали о произошедшем мужу потерпевшей. Тот ворвался в дом к злоумышленнику и спас жену от изнасилования. Также он вызвал на место происшествия полицию.

Похожий случай произошел в Саратове. Там подростки избили прохожего, его жену и пожилую мать, сообщило URA.RU.