ОАК разворачивает дополнительные мощности для серийного производства Су-57

Москва, 29 января. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разворачивает дополнительные мощности для увеличения темпов серийного производства истребителей Су-57.

В пресс-службе корпорации напомнили, что первый серийный Су-57 изготовлен и передан Минобороны РФ по государственному контракту, в рамках которого ведомство получит 76 машин.

«На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина — филиале компании «Сухой» — продолжаются работы по подготовке и развертыванию серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа», — говорится в сообщении.

В ОАК также добавили, что в 2020 году Вооруженным силам РФ переданы три серийных тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А. Кроме того, в прошлом году были завершены два крупных долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34 в интересах ВКС России.

Ранее стало известно, что ВВС Ирака планируют поменять американские истребители на Су-57. Низкая эффективность и дорогостоящее обслуживание американских самолетов вынуждают Багдад задуматься о покупке российской военной техники.