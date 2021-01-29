Спасатели нашли вещи пропавших в Сочинском нацпарке туристов

Сочи, 29 января. Поиски пропавших под Сочи туристов продолжаются уже второй день. В ходе поисковых мероприятий в нацпарке обнаружены вещи заблудившейся пары.

Согласно имеющимся данным, пропавшим мужчине и девушке около 20 лет. Гражданин сам позвонил спасателям и рассказал, что заплутал вместе с подругой. Они шли по экскурсионному маршруту в районе «Орлиных скал». Последний сигнал мобильного телефона был зафиксирован возле Агурских водопадов.

На второй день поисков недалеко от реки Айгура участники спасательной группы нашли следы отдыха заблудившихся туристов и личные вещи.

В Сочи благополучно закончилась операция по поиску и спасению лыжника. Любитель активного отдыха катался за пределами трассы, неудачно упал и сломал ногу, сообщал ФАН.