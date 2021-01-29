Экс-депутат Рады назвал опасные последствия отказа Киева от вакцины «Спутник V»

Чума XXI века, которой в полном смысле слова стал COVID-19, будет и дальше выкашивать украинское население, считают политики и эксперты, анализируя неприличные пляски официального Киева вокруг российской вакцины «Спутник V». В пятницу стало известно, что Верховная рада одобрила закон, запрещающий регистрацию в стране российской вакцины. Ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов, выступая на брифинге, заявил, что, несмотря на «истерию одной политической силы», никто не будет регистрировать в стране вакцину из РФ.

«Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину на Украине регистрировать не будет», — заявил министр, не уточняя, о какой «политической силе» идет речь.

О необходимости зарегистрировать российскую вакцину на Украине ранее заявило руководство партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее лидер Виктор Медведчук назвал опасные последствия отказа от препарата «Спутник V», хорошо себя зарекомендовавшего в борьбе с коронавирусом.

«Отказ властей или любое препятствование процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века», — заявил Медведчук.

Крайне опасной считает сложившуюся на Украине ситуацию с COVID-19 экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Это страшно, когда манипулируют человеческим горем и устраивают политическое шоу, которое уносит тысячи жизней, — отметил экс-депутат Рады в комментарии ФАН. — Это как же надо ненавидеть свою страну, своих граждан, чтобы ставить политические амбиции выше самого дорогого — человеческой жизни! Эти маргиналы в лице [президента Украины Владимира] Зеленского и его министров хуже, чем мародеры, хуже, чем военные преступники. А все дело в том, что сегодня Киев в своей политике фактически является сателлитом Америки, отсюда все попытки дискредитации российской вакцины «Спутник V», которая реально спасает человеческие жизни. Россия думает о людях, причем не только о своих гражданах, но и о живущих за ее пределами. А власти Украины поступают ровно наоборот — плюют на жизни собственных граждан. Ну, хозяин-барин — не хотят, пусть не берут, хотя я знаю, что большая часть нормальных украинцев хочет привиться российской вакциной».

Журавко привел в пример своего друга из Херсонской области, который чуть ли не со слезами просил помочь с вакцинированием семьи от коронавирусной инфекции.

«Киевские власти сегодня упускают важную возможность улучшить ситуацию в стране по COVID-19, что приведет к страшным последствиям. Заболеваемость снова пойдет вверх, а новые штаммы коронавируса убьют еще тысячи украинцев. И все это — от безграмотности и глупости Зеленского и его команды», — подчеркнул Алексей Журавко.

Ранее отказ Украины от российской вакцины в надежде на западную резко раскритиковал депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Отметим, в России с середины января начато массовое прививание граждан, и это уже дает свои плоды — заболеваемость COVID-19 начинает снижаться. Что касается западных вакцин, то их элементарно не хватает. Фирма Pfizer, начавшая первой поставлять свои препараты, уже заявила, что сокращает количество доз для европейских стран. Другие производители выпускают еще меньше вакцин, так что, когда очередь дойдет до Киева, неизвестно.

Пока Украины нет в списке хоть как-то преуспевших в вакцинации стран — ни по абсолютным значениям количества привитых, ни в процентном соотношении. По второму показателю лидирует Израиль, где вакцину уже получила половина населения, следом идет Великобритания, где привито более 20% жителей.