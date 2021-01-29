Десять человек стали жертвами ДТП с грузовиком в Самарской области

Самара, 29 января. Рейсовая маршрутка и грузовой автомобиль столкнулись на трассе под Самарой. В аварии серьезно пострадали 24 человека, десять из них скончались на месте. В распоряжении ФАН оказались фотографии с места происшествия.

ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге М-5 «Урал» в Сызранском районе. По данным МВД, полуприцеп грузовика занесло на соседнюю полосу, и он задел пассажирский микроавтобус.

Несколько пострадавших скончались до приезда скорой помощи, еще 14 участников ДТП доставили в ближайшую больницу. У всех пациентов диагностировали травмы разной степени тяжести. Устранять последствия случившегося прибыли сотрудники МЧС. На месте происшествия работают 59 спасателей. Причину возникновения аварии в настоящий момент выясняют полицейские.

Еще одна смертельная авария, в которой погибли два молодых человека, произошла на трассе в Ростовской области. По предварительным данным, юноши не пристегнулись ремнями безопасности.