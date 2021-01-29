Российские ученые представили уникальную технологию по переработке литиевых батарей

Уникальную технологию переработки литиевых аккумуляторов разработали московские инженеры НИТУ МИСиС. Именно эти батареи сегодня используются в качестве источника тока для электротранспорта, начиная от электросамокатов и заканчивая электробусами. Как сообщил ФАН директор Центра инжиниринга промышленных технологий НИТУ МИСиС Вадим Тарасов, уникальность технологии заключается в том, что она позволяет безопасно вскрывать и перерабатывать все типы литиевых аккумуляторов.

«Представленная технология позволяет без риска взрыва безопасно извлекать литий и диоксид марганца из аккумуляторных батарей, в том числе из особо взрывоопасных электрохимических систем. Технология представляет собой многоступенчатую цепочку, которая включает в себя извлечение элементов аккумулятора», — заявил Вадим Тарасов.

С каждым годом на улицах городов становится больше электромобилей. Преимущества такого вида транспорта очевидны — прежде всего уменьшается выброс в атмосферу СО2 и других вредных веществ, образующихся при сгорании бензина и дизтоплива.

Вот только говоря о преимуществах электротранспорта, зачастую забывают о проблеме утилизации источника энергии — аккумуляторных батарей. По словам председателя Ассоциации по обращению с отходами производства и потребления Республики Башкортостан Александра Веселова, чаще всего эти батареи просто выкидывают.

«Проблема утилизации литиевых батарей стоит очень остро. Ведь литиевые батареи имеют повышенные классы опасности среди промышленных отходов. Подобных батарей с каждым годом становится больше. Ни для кого не секрет, что зачастую их просто выкидывают», — утверждает эксперт.

Трудность утилизации литиевых батарей заключается в том, что они имеют разные электрохимические схемы. По словам директора Центра инжиниринга промышленных технологий НИТУ МИСиС Вадима Тарасова, сейчас в мире насчитывается более 60 подобных схем. И каждой из них необходима своя технология утилизации.

«Существует более шести десятков электрохимических систем литиевых батарей, выпускаемых промышленностью, и для каждой из них сегодня необходим свой метод вскрытия и извлечения полезных компонентов, который должен быть не только эффективным, но и безопасным», — объясняет профессор Тарасов.

Создать универсальную технологию переработки пытаются в Японии, Южной Корее и США. И только российским ученым оказалось под силу решить эту непростую задачу. Специалисты НИТУ МИСиС разработали универсальный метод вскрытия батарей, ресурс которых был полностью выработан, при помощи криогенно-вакуумной установки. Самые опасные батареи, которые могут взорваться при вскрытии или заполнены опасными химическими веществами, российские ученые предлагают перед вскрытием просто заморозить.

«При охлаждении химические процессы замедляются, и на этом, по сути, все и основано. Но это очень дорогая технология и не надо ее везде применять. Как правило, мы применяем ее к самым активным и опасным типам батарей, которые используются, например, в «Газпроме». С ними по-другому нельзя, потому что они при вскрытии взрывоопасные и пожароопасные», — объясняет Вадим Тарасов.

Свои разработки ученые НИТУ МИСиС собираются воплотить в совместном проекте с московской мэрией. По данным статистики, сегодня Москва — лидер среди европейских столиц по общественному электротранспорту: на городских маршрутах сейчас работает более 600 электробусов. К тому же каждый десятый электромобиль зарегистрирован именно в российской столице. Исполнительный директор зеленого движения России «ЭКА» Елена Горохова считает, что эта новая технология просто жизненно необходима.

«Учитывая уровень развития электротранспорта в столичном регионе, эта технология будет мегавостребована. Сейчас это очень важно и нужно, тем более если наши ученые создали такую универсальную технологию и уже опробовали ее», — считает эколог.

По словам изобретателей, новая технология не требует значительных вложений на переоборудование ныне действующих линий по переработке литиевых аккумуляторов. Эксперты считают, что разработки российских ученых можно будет внедрить на предприятиях столичного региона уже в ближайший год. Технология может быть использована в рамках программы развития электротранспорта в Москве.

Новый метод наверняка заинтересует и зарубежных инвесторов. Согласно расчетам Bloomberg, ожидается, что мировой запас батарей электромобилей будет превышать 3,4 миллиона единиц уже к 2025 году. И весь этот массив нужно будет утилизировать. К тому же повторное использование стали, никеля, титана и лития, извлеченных из старых батарей, как минимум на треть удешевит стоимость новых аккумуляторов.