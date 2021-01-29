Нефть, инвестиции и самолеты: о чем Майтыг договаривался с Россией

Москва, 29 января. Заместитель главы Президентского совета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтыг посетил Москву с рабочим визитом и провел ряд встреч с руководителями российских ведомств.

Так, высокопоставленный чиновник, прибывший в составе делегации из Ливии, встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который заявил о готовности компаний из России возобновить работу на территории Ливии при условии улучшения ситуации в североафриканском государстве.

«При обсуждении перспектив развития двусторонних взаимовыгодных торгово-экономических связей Сергей Лавров подтвердил готовность российских компаний возобновить свою деятельность в Ливии по мере нормализации в этой стране военно-политической обстановки», — сообщил МИД РФ.

Россия выразила готовность продолжать сотрудничество с ливийскими сторонами ради их сближения, поскольку важно поддерживать инклюзивный характер межливийских переговоров.

В ведомстве обратили внимание, что Ахмед Майтыг также провел встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Во время беседы стороны подтвердили необходимость продолжения работы по формированию единых органов власти во время переходного периода в рамках Форума ливийского политического диалога на консенсусной основе.

В интервью РИА Новости Ахмед Майтыг заявил, ПНС Ливии готово вести диалог с главой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Однако подготовка к таким переговорам пока не ведется.

Замглавы Президентского совета ПНС Ливии подчеркнул, что одним из приоритетов Триполи является сотрудничество с компаниями из России в нефтяной сфере. Он выразил надежду, что в будущем сотрудничество стран лишь укрепится. В стране у многих из российских компаний остались офисы, однако больше всего бизнесменов волнуют вопросы безопасности. Майтыг гарантировал от лица триполитанского правительства, что с российскими предпринимателями в стране ничего не случится.

Участие компаний из РФ в реализации проектов в Ливии высокопоставленный гость также обсудил с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым. Стороны подняли ряд вопросов промышленного сектора и оценили возможности развития торгово-экономических связей. Майтыг подтвердил, что Триполи готов рассмотреть закупку российского транспорта. В частности, пассажирских самолетов SSJ100 и МС-21 и многофункциональных вертолетов. Мантуров, в свою очередь, на фоне снижения товарооборота между странами за прошедший год на 20%, положительно оценил интерес ливийской стороны к продукции РФ.

Визит Ахмеда Майтыга в Россию показал, что страны готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах и продолжать диалог, направленный на нормализацию военно-политической обстановки в Ливии.