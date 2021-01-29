Мать убила свою дочь ножом на глазах малолетней племянницы во Владимирской области

Владимир, 29 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 32-летней женщины. Как стало известно ФАН, у погибшей были натянутые отношения со своей матерью.

Убийство произошло в одном из населенных пунктов Маленковского района Владимирской области. В гости к местным жителям приехали родственники. По этому поводу близкие люди устроили застолье. После окончания трапезы между хозяйкой жилища и ее дочерью произошел конфликт. 54-летняя женщина не сдержала свои эмоции и вонзила нож прямо в сердце дочери.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

Женщина на допросе полностью признала свою вину и раскаялась в совершенном злодеянии.

«У матери с дочерью был постоянный конфликт из-за того, что последняя злоупотребляла спиртными напитками. Она долго нигде не работала, лишь несколько недель назад устроилась в охранное предприятие в Москве. В тот день родительница вылила водку в раковину, чтобы дочь с братом наконец-то угомонились. После этого произошел скандал, закончившийся убийством прямо на глазах у малолетней племянницы».

Подозреваемую в убийстве арестовали. Если ее вина будет доказана в суде, то женщине грозит срок до 15 лет лишения свободы.