Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мать убила свою дочь ножом на глазах малолетней племянницы во Владимирской области

Мать клинком убила свою дочь на глазах малолетней племянницы во Владимирской области

Владимир, 29 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 32-летней женщины. Как стало известно ФАН, у погибшей были натянутые отношения со своей матерью.

Убийство произошло в одном из населенных пунктов Маленковского района Владимирской области. В гости к местным жителям приехали родственники. По этому поводу близкие люди устроили застолье. После окончания трапезы между хозяйкой жилища и ее дочерью произошел конфликт. 54-летняя женщина не сдержала свои эмоции и вонзила нож прямо в сердце дочери.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

Женщина на допросе полностью признала свою вину и раскаялась в совершенном злодеянии.

«У матери с дочерью был постоянный конфликт из-за того, что последняя злоупотребляла спиртными напитками. Она долго нигде не работала, лишь несколько недель назад устроилась в охранное предприятие в Москве. В тот день родительница вылила водку в раковину, чтобы дочь с братом наконец-то угомонились. После этого произошел скандал, закончившийся убийством прямо на глазах у малолетней племянницы».

Подозреваемую в убийстве арестовали. Если ее вина будет доказана в суде, то женщине грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Новости партнеров