Депутат Госдумы Строкова прокомментировала ответ Google о блокировке гимна РФ

Ответ компании Google на претензию Роскомнадзора о блокировке материалов с гимном РФ поражает своей абсурдностью. Об этом ФАН заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова.

«Ответ Google на претензию Роскомнадзора поражает своей абсурдностью, — сказала она. — Представители компании пытаются убедить нас, что именно американская организация, занимающаяся защитой авторских прав, является той самой инстанцией, которая ограничила материалы, содержащие гимн Российской Федерации. Нет, правда, в самом деле?»

По мнению Елены Строковой, непонятно, какое отношение американская организация имеет к музыкальному произведению, написанному русским композитором Александровым еще в 1939 году.

«Google получили определенное требование со стороны BMI и ограничили публикацию материалов с российским гимном. Допустим, — заметила Строкова. — Но в таком случае это значит, что специалисты самого Google признали предъявленную им претензию обоснованной. Интересно будет ознакомиться с этим документом».

По словам законодателя, если бы дело не касалось России, то ответственные сотрудники Google в ближайшее время обязательно направили бы Роскомнадзору текст требования, на основании которого было принято это решение.

«На мой же взгляд, Google просто пытается снять с себя груз ответственности, выставляя виновником произошедшего Broadcast Music, Inc», — подчеркнула парламентарий.

Еще один логичный вопрос, отмечает депутат, — не интересуют ли случайно Google или BMI гимны других государств? Или сфера влияния американской организации ограничивается только гимном Российской Федерации?

«А, может, в связи с политической обстановкой в мире наш гимн стал пугать соперников России настолько, что его пытаются заблокировать на всех возможных интернет-площадках как нежелательный агитационный материал, — подчеркнула Строкова. — Он ведь действительно является великим музыкальным произведением, тут даже в Google спорить не стали».

Напомним, что ранее компания Google заявила, что ограничение публикации видео с российским гимном на YouTube из-за авторских прав было ошибочным.