Украинцев предупредили о «шокирующих» квитанциях за услуги ЖКХ

Киев, 29 января. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко рассказал, что гражданам страны будет трудно заплатить по счетам за коммунальные услуги в феврале 2021 года.

Украинцы получат платежные квитанции с большими суммами в феврале — принятые правительством меры по стоимости газа для населения начнут действовать только с марта. «Задним числом» цену снизить будет нелегко, объяснил политик в беседе с изданием «Экономическая правда».

«Людям будет трудно в феврале заплатить эту сумму», — предупредил Витренко.

Он напомнил, что государство смогло «продемонстрировать силу» и показало свое намерение защищать граждан Украины. После принятых властями решений не может сложиться ситуации, при которой украинцы останутся без газа, резюмировал и.о. министра энергетики.

Ранее жители Украины рассказали журналистам, что они думают о пришедших платежных квитанциях. Мать-одиночка заявила, что «в шоке» от указанной к оплате суммы.