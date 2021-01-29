Суд отправил брата Алексея Навального Олега под домашний арест

Москва, 29 января. Суд отправил Олега Навального под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм и за призывы к митингу в пандемию.

Тверским судом Москвы принято решение в отношении родственника блогера Алексея Навального Олега. За нарушение санитарных норм и призывы к митингу в пандемию его отправили под домашний арест до 23 марта.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что организаторов незаконных акций в поддержку Алексея Навального поместили в ИВС на Петровке. Они обвиняются в нарушении санитарных норм при проведении митингов.