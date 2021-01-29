Директор частной фирмы арестован за продажу билетов через сайты-двойники на 1 млрд рублей

Москва, 29 января. Сотрудники СК добились ареста директора компании, которая специализировалась на продаже билетов по завышенным ценам. Торговля велась через сайты-двойники.

По версии правоохранителей, с 2018 по 2020 годы обвиняемый Алексей Куринов руководил фирмой ООО «Симпл Лайф Инновэйшнз». Под его началом работали специалисты в программировании и маркетинге. Они создали более 300 сайтов-клонов, маскируя ресурсы под страницы учреждений культуры и спортивных организаций. Например, злоумышленники создали двойник сайта Мариинского театра, сообщили в Следственном комитете РФ.

На своих интернет-ресурсах они развернули бойкую торговлю билетами на различные культурно-массовые мероприятия. Реализация велась, в том числе, через колл-центры. При этом, злоумышленники существенно завышали цены на билеты. Оборот от незаконной деятельности превысил миллиард рублей. Нелегальные доходы выводились на счета подконтрольных фирм, оформленных на фиктивных владельцев.

В ходе следствия установлено, что на подставных сайтах незаконно использовали товарные знаки, логотипы культурных и спортивных организаций. Общее число участников подпольного бизнеса превысило 150 человек.

Правоохранители также выяснили, что злоумышленники не возвращали деньги людям в случае отмены мероприятия. Правоохранители решают вопрос о возбуждении еще одного дела — по факту мошенничества.

Что касается Куринова, то он пока обвиняется в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

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