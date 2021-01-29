«Поразительное лицемерие!» Мария Захарова жестко раскритиковала Запад

Одной из главных тем состоявшегося накануне традиционного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой стало отношение западных политиков к прошедшим в России митингам протеста.

Спикер внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что все громкие заявления в адрес Москвы, связанные с этими незаконными акциями, появились практически в один день и были похожими друг на друга, словно написанные под копирку:

«Многие западные официальные лица явно упражнялись в составлении каких-то красивых фраз. Причем все они были практически одинаковыми. Вот, например: «Здоровая и жизнеспособная оппозиция в любой стране должна иметь возможность свободно критиковать власть!», — заявило Министерство иностранных дел Швеции. «У гражданского общества и политической оппозиции должна быть возможность действовать свободно — это является необходимым элементом демократических обществ!», — это МИД Новой Зеландии… «Произошедшее лишь подтверждает ощущения последних лет, что Россия отдаляется от сообщества демократических государств!», — это премьер-министр Чехии».

В ответ на эту риторику Мария Захарова заметила, что подобные заявления крайне странно слышать от стран, в которых полиция не стесняется применять спецсредства — слезоточивый газ, резиновые пули, водометы — приведя в пример протесты «желтых жилетов», поход на Капитолий и многочисленные разгоны спецназом полиции тех, кто выступает против коронавирусных ограничений.

«Конечно, это, действительно, странно… — констатировала Захарова. — То, что в России наши западные партнеры рассматривают, как «подавление мирных протестов» — в своих же собственных государствах принудительное ограничение гражданских прав и свобод они рассматривают под лозунгом «интересов национальной безопасности».

В подтверждение своих слов представитель российского МИД привела несколько примеров того, как реагируют власти западных стран на протестующих. Так, по ее словам, в период с 2018 по 2019 годы во Франции по участникам манифестаций «желтых жилетов» было выпущено порядка 14 000 резиновых пуль, около 2,5 тыс. граждан получили ранения, а задержано было почти 12 000 человек, большинство из которых впоследствии заключили под стражу.

Напомнила Мария Захарова и слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал демонстрантов, выступающих против карантинных мер «достойными отвращения»:

«Ну, что можно сказать? Жестокими разгоны незаконных демонстрации считаются, видимо, только к востоку от Евросоюза… Поразительное лицемерие! Предлагаем нашим западным партнерам сосредоточиться на решении собственных проблем. Мы неоднократно им об этом говорили. Как правило, раньше мы делали это за закрытыми дверями, но теперь будем говорить об этом публично. Решайте свои собственные проблемы — у вас их накопилось достаточно. Заботьтесь о своих собственных гражданах и о сохранении демократии у себя».

Так же, обращаясь к критикам России, Мария Захарова обратила их внимание еще и на то, что, раз уж они так озабочены реализацией принципов свободы слова, то пусть их внимание, уважение и демократические принципы распространяются и на российских журналистов. Примеров того, как на них оказывается настоящее давление со стороны властей демократических стран, по словам спикера МИД РФ, огромное количество:

«Январь 2020-го года. Сотрудник пресс-центра ТАСС был задержан в аэропорту Милана представителями местной пограничной службы. Его допросила финансовая полиция Италии, был проведён досмотр содержимого мобильного телефона. Февраль 2020-го года. Бюро по расследованию преступлений в сфере СМИ Анкары задержало сотрудников агентства «Спутник — Турция». Октябрь 2020-го года. Сотрудники ФБР допросили супругу экс-руководителя представительства МИА «Россия сегодня» в Вашингтоне».

Таких примеров — огромное количество, напомнила Мария Захарова и тем, кто препятствует осуществлению сотрудниками российских СМИ их законной деятельности, стоит всегда помнить о том, что свобода слова — это неделимое понятие, к которому не могут при меняться двойные стандарты.