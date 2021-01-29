Россотрудничество готово спасти нигерийца от травли украинских националистов

В Россотрудничестве заверили ФАН, что готовы помочь с переездом в Россию студенту Запорожского медуниверситета Оланипекуну Олувасеуну Олатунджи. За свои высказывания о дискриминации русского языка молодой нигериец подвергся травле со стороны украинских националистов, которые выложили в открытый доступ личные данные студента.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков предложил Оланипекуну Олувасеуну Олатунджи переехать в Россию, чтобы закончить образование в одном из российских вузов.

«Агентство готово взять его учиться в Россию. Вообще, лучше бы иностранцам выбирать образование в России. На русском языке», — заявил Евгений Примаков.

Оланипекун Олувасеун Олатунджи — или Шон, как он себя называет в соцсетях — студент пятого курса Запорожского университета. На днях молодой человек записал и выложил в Интернет видео, где осуждал вступившее с 16 января постановление украинских властей о переходе всей сферы обслуживания на украинский язык.

По мнению Шона, постановление противоречит ч. 2 ст. 10 Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков нацменьшинств.

«Мне очень стыдно за некоторых украинцев, особенно за тех, которые проживают в Западной Украине. Я говорю на русском языке, живу тут, в Украине, в восточной части страны. Тут люди говорят на русском языке, я учусь на русском языке. И что, меня сейчас должны за это посадить?», — спрашивает на своей страничке в соцсети молодой человек.

Мнение студента вызвало шквал негодования и открытых угроз со стороны украинских националистов. Они выложили в открытый доступ номер телефона Шона и его адрес в Запорожье. На телефон студента тут же обрушился шквал звонков с угрозами.

Когда студент отключил мобильный и заблокировал все свои страницы в соцсетях, националисты переключились на его девушку. По мнению координатора эмигрантского объединения «Комитет освобождения Одессы» и экс-депутата горсовета Одессы Александра Васильева, власти Украины негласно поддерживают подобные действия националистов.

«Это уже стало обычным явлением для нынешней Украины. Просто человек приехал из другой страны и не разобрался куда попал. Причем такому остракизму регулярно подвергаются граждане самой Украины, а иностранцам прилетает уже по касательной. С попустительства властей так действует нынешнее «гражданское общество Украины», — утверждает Александр Васильев.

Удивительно то, что даже альма-матер не стала поддерживать своего студента. Мало того, на сайте Запорожского государственного медицинского университета пресс-служба вуза разместила коллективное заявление, осуждающее видеообращение молодого человека, назвав его провокацией, направленной против самого университета.

«Коллектив Запорожского государственного медицинского университета глубоко возмущен видеозаписью, распространенной в сети TikTok, и осуждает личную позицию студента-иностранного гражданина. В ЗГМУ большое внимание уделяется интеграции иностранцев в украинское студенческое сообщество и предотвращению ксенофобских проявлений. Поэтому расцениваем это как провокацию против Запорожского государственного медицинского университета», — сообщает пресс-служба вуза.

В администрации учебного заведения также заявили, что сообщат в правоохранительные органы об отношении своего студента к украинским законодательным актам, тем самым фактически встав на сторону националистов. По мнению Александра Васильева, все, что происходит сейчас с нигерийским студентом — продолжение политики национализации общества.

«Это все началось с событий 2014 года, и с каждым годом это процесс набирает на Украине силу. Мало того, националистические организации уже перешли от угроз в соцсетях к прямому физическому воздействию на своих оппонентов», — считает собеседник ФАН.

Неудивительно, что, оказавшись под таким давлением, Шон был вынужден опубликовать новое видео, где он отрекается от своих высказываний о языковой дискриминации на Украине и извиняется перед всеми, кого якобы обидели его слова.

Тем не менее, зная мстительность украинских националистов, глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил молодому человеку закончить образование в России. Сейчас, по данным Россотрудничества, у нас в стране проходит обучение более 315 тыс. иностранных студентов. Из них почти 30 тыс. — из стран Африки.