Зеленский легитимизировал репрессии на Украине с помощью «Белой книги» СВР

Киев изо всех сил старается легитимизировать репрессии в отношении протестного движения и оппозиционных партий на Украине, что ускоряет трансформацию «незалежной» в подобие латиноамериканских диктатур. При этом стремление украинского руководства как можно сильнее демонизировать Москву способно создать самому Киеву немало проблем на западном направлении.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший содержание «Белой книги» — информационного бюллетеня, опубликованного Службой внешней разведки Украины.

Западная мода на «Белые книги»

В плане написания «Белых книг» украинцы — далеко не пионеры. Считается, что моду на создание white paper запустили британцы еще в первой половине XX века. С тех пор термин «Белая книга», под которым обычно подразумевается публикуемый раз в год государственными или частными структурами краткий, но хорошо аргументированный анализ обстановки, прочно вошел в культуру множества англоязычных стран.

Если «Белые книги» частных структур как правило являются маркетинговым инструментом, то «Белые книги» структур государственных (МИД, Минфин, Минобороны и так далее) по своему статусу могут приближаться к дипломатическому меморандуму или отчету министерства перед парламентом. То есть это, можно сказать, программные документы. Запомним этот момент и двинемся дальше.

«Незалежная» приобщилась к западной моде на публикацию «Белых книг» 19 марта 2003 года, когда в рамках закона Украины «Про демократический контроль над Военной организацией и правоохранительными органами» было решено от имени Минобороны публиковать ежегодники, посвященные реформированию ВСУ. В 2007-м свою первую «Белую книгу» выпустила СБУ, за ней в 2014-м дебютировала с white paper Госпогранслужба Украины, а через год первый «белый» том выкатила украинская Нацгвардия.

Как правило, в этих изданиях не было ничего такого, что нельзя было бы найти в свободном доступе в открытых источниках. Зато эта аналитика, будучи опубликованной под эгидой госструктур, а не на страницах обычных СМИ, в глазах экспертов приобретала весьма солидный вес. Тем больший интерес в экспертном сообществе вызвали прошлогодние слухи, что свою «Белую книгу» готовит сама Служба внешней разведки Украины!

24 января 2021 года, в день профессионального праздника сотрудников украинской СВР, первый в истории «незалежной» официальный информационный бюллетень украинских разведчиков был выложен на ведомственном сайте. Теперь каждый получил возможность приобщиться к труду украинских «рыцарей плаща и кинжала». Мы тоже не преминули это сделать.

От увиденного и вычитанного ФАН остался, мягко говоря, в легком недоумении.

Угрозы, угрозы, кругом одни угрозы

Чего ожидаешь, открывая информбюллетень столь серьезной организации, как СВР Украины? Понятно, что пароли, адреса явок, а также списки агентуры в «Белой книге» там априори будут отсутствовать. Но все остальное, то есть, как минимум, взвешенная и аргументированная аналитика ситуации вокруг страны, в документе должна присутствовать. По крайней мере, нам так казалось…

На первый взгляд, поводов для разочарования творение украинских «Штирлицев» не дает. Оглавление основного блока материалов выглядит вполне солидно и включает в себя следующие пункты:

— Вступительное слово президента Украины;

— Развитие геополитической ситуации и ее влияние на конфликт на территории Украины;

— Оценка внешних угроз национальной безопасности Украины;

— Угрозы происхождением из РФ (так в тексте. — Прим. ФАН);

— Региональное измерение угроз национальной безопасности;

— Угрозы национальной безопасности в экономической сфере;

— Угрозы национальной безопасности в энергетической сфере;

— Угрозы национальной безопасности в в информационной и кибернетических сферах;

— Угрозы национальной безопасности в экологической сфере;

— Террористические угрозы.

Словом, сперва президент Владимир Зеленский заявляет о том, как эта служба «и опасна, и трудна». И на первый взгляд, как будто, не видна. Но при этом ого-го как нужна. А затем — угрозы, угрозы, кругом одни угрозы.

В общем, это вполне логично для подобного издания. Действительно, о чем еще писать разведчикам, как не о своевременно вскрытых ими угрозах?

Вот только когда в эти самые угрозы, смело изобличаемые СВР Украины, вчитываешься, то перестаешь понимать, зачем авторам «Белой книги» понадобилась разбивка оглавления на большое количество разнообразных пунктов, если все равно каждый из них сводится к выводу — «Во всем виновата Россия».

То есть без всякого ущерба для содержания бюллетеня, под высокопарным спичем Зеленского можно было бы оставить только один пункт — «Угрозы происхождением из РФ», и все. Аналитика? Ее тут нет. Логика рассуждений авторов бюллетеня прямолинейна и тупа, как полено.

На Украине зреют протестные настроения? — виновата Россия.

Оппозиция все активнее критикует киевские власти? — виновата Россия.

Украина продолжает погружаться в недра экономического кризиса? — виновата Россия.

Западная Европа теряет интерес к событиям на территории Украины? — виновата Россия.

Киев фиксирует невиданный отток населения за пределы украинского государства? — виновата Россия.

И так далее, и тому подобное. С аргументацией уровня «Вот мы тут фотоколлаж сделали с хмурым Путиным, держащим в руках Украину. Разве после такой забористой картинки можно усомниться в агрессивных намерениях Москвы? Ну и да, во всем этом тоже виновата Россия!»

Косплей с национальным колоритом

Какие выводы можно сделать на основании знакомства с опубликованной СВР Украины «мурзилкой», если отрешиться от хиханек-хаханек?

Новая «Белая книга» — своеобразный косплей с национальным украинским колоритом всевозможных white paper стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании. Причем после госпереворота в Киеве жанр «угроз Украины» превратился в устоявшийся пропагандистский формат.

Декларативно относя документ к внешних угрозам, на деле «Белая книга» СВР практически полностью посвящена проблемам сугубо внутренним. Таким как растущая общественная напряженность, вызванная антигуманной социальной политикой, а также ростом всевозможных платежей, налогов плюс дискриминационным законом о языке.

Главной целью публикации является озвучивание и легитимизация тезиса о том, что все внутренние социальные протесты инициируются не украинскими проблемами, а «рукой Кремля». Это утверждение ранее уже было публично введено в обиход СБУ Украины, которая развернула широкие репрессии в отношении недовольных граждан страны. Теперь данный вектор действий украинских силовиков закрепляется еще и в «Белой книге» СВР.

Отметим, что одновременно в лояльных президенту Зеленскому СМИ стартовала кампания по широкому тиражированию мифа о «шпионах Кремля». Фактически, на территории Украины разворачивается масштабная «охота на ведьм», во время которой любой неугодный киевскому режиму и лично Зеленскому может быть обвинен в «шпионаже» или «подрывной деятельности». С понятно какими для человека последствиями.

Тем самым президент Украины пытается, с одной стороны, погасить волну общественного возмущения, порожденную ошибками его команды в борьбе с пандемией, провальной организацией вакцинации, растущим социальным неравенством, экономическим спадом и дискриминацией в отношении русскоязычного большинства. А с другой стороны — закрепить лозунг «Во всем виновата Россия» как часть государственной идеологии современной Украины.

В документе безо всяких экивоков декларируется, будто именно Россия является причиной практически всех внутренних и внешних проблем Украины, включая растущий сепаратизм жителей западных областей и их симпатии в отношении соседних государств — в первую очередь, Венгрии. Тем самым в отношении России озвучивается и закрепляется набор русофобских мифов, сформулированных еще при предыдущем президенте Петре Порошенко.

Примечательно, что в «Белой книге» СВР одной из угроз для нацбезопасности «незалежной» заявлена федерализация Украины, источником которой, мол, выступает Россия. По логике авторов, это дезавуирует любые попытки Киева договориться с Донбассом. Ведь в тексте прямо заявлено, что Минские соглашения, гарантами которых выступает, на минутку, Евросоюз, являются «враждебными» Украине.

Абсолютно любые экономические действия России, даже не затрагивающие Украину, по мнению СВР «незалежной», тоже являются враждебными. Даже стремление нашей страны к импортозамещению, порожденное отказом Киева от торговли и военно-технического сотрудничества с Москвой. Да-да, тут коварная «рука Кремля», оказывается, тоже вредит Украине, ибо способствует «вытеснению украинских производителей по отдельным секторам российского рынка». Ну то есть первой рвать межгосударственные связи начала Украина, но виновата все равно Россия. Почему? Потому что виновата всегда именно Россия!

Своего пика столь шизофренический подход украинских разведчиков к анализу ситуации достигает в разделе «Террористические угрозы». Процитируем оттуда дословно первое предложение:

«Наибольшую террористическую угрозу для Украины и ее граждан представляют не столько международные преступные группировки и разного рода религиозные экстремистские организации, сколько государство-агрессор — Россия».

Дальнейшая аргументация потрясает глубиной — потому что, мол, именно Россия сбила малазийский авиалайнер, выполнявший рейс MH17, а также… «отравила Скрипалей и Навального».

Искривленная логика украинской жизни

В целом, «Белая книга» СВР Украины представляет собой откровенно пропагандистский текст, скроенный из антирусских мифов и откровенных сплетен, частично заимствованных из публикаций наиболее одиозных представителей российской оппозиции. К какому-либо стратегическому анализу эта книга не имеет никакого отношения.

Да и сам текст очень топорный. Он явно писался в спешке для заказчика, слабо разбирающегося в тонкостях аналитики. От вороха других пропагандистских текстов, регулярно тиражируемых ведомствами «незалежной», «Белая книга» СВР отличается прежде всего наличием вступительного слова президента Украины Владимира Зеленского, который выступает как главным бенефициаром «книги», так и, судя по всему, ее главным заказчиком.

Выбор Зеленским Службы внешней разведки для использования ее в роли «президентского рупора» понятен. СВР сейчас выступает одним из немногих силовых ведомств, подконтрольных президенту. Флер разведывательной спецслужбы и амбиция на интеллектуальность должны усилить убедительность изложенных в «Белой книге» идеологических мифов.

Самой СВР этот документ, в искривленной логике украинской жизни, тоже полезен. Ведомство находится в жесткой конкуренции за «место под солнцем» с СБУ и Главным управлением разведки Минобороны Украины. При этом служба пока не нашла своей ниши в государственной структуре и политической жизни «незалежной».

Сейчас СВР выступает одним из филиалов разведывательного сообщества США с довольно ограниченным набором возможностей для силовой спецслужбы, сводящимся главным образом к референтным функциям. Публикация «Белой книги», в которой вступительное слово написал глава государства, — это неплохой бонус к активам Службы внешней разведки в ее аппаратных играх с конкурентами.

Добавим, что для Зеленского СВР представляет ценность не только как «президентский рупор», но и как структура, располагающая техническими возможностями радиоразведки и коммуникационными, посредническими функциями.

В настоящее время обсуждаемый нами пропагандистский продукт не получил широкой общественной огласки и внимания. Скорее всего — из-за острой конкуренции украинских спецслужб и сильной усталости общества от алармистских тем. Но свою роль в легитимации репрессий в отношении протестного движения и оппозиционных партий выпущенная СВР «Белая книга», безусловно, сыграет. Вполне вероятно, что следующим шагом Киева станут активные мероприятия по дискредитации оппозиционных политических сил и публикация «доказательств» их прямой связи с Россией — развитие сюжетной линии о «руке «Кремля», где в «экспертной» роли выступит СВР.

На этом, впрочем, история состряпанной разведчиками «Белой книги» вряд ли закончится. Документ, конечно, прочтут в ЕС, где подмена реальных проблем пресловутой «рукой Москвы» ничего кроме раздражения не вызовет. Ознакомившись с новой украинской «Белой книгой», Евросоюз, а конкретно правительства Германии и Франции, еще раз на государственном уровне получат подтверждение отказа Зеленского следовать минскому формату, где Берлин и Париж они выступают гарантами.

В свою очередь, Венгрия и Румыния обнаружат в документе новые доказательства того, что Киев не желает обсуждать дискриминацию нацменьшинств и их ущемление в базовых гражданских правах. В довесок ко всему, вряд ли перечисленные европейские страны будут в восторге от того, что Украина публично отказывает им в субъектности и объявляет их послушными марионетками «руки Кремля». Иными словами, в стремлении демонизировать Москву Киев наживет себе еще немало проблем на западном направлении.

В целом, СВР Украины продемонстрировала устойчивую тенденцию трансформации «незалежной» по типу латиноамериканских диктатур, доказательствами чего являются политизации силовых структур, переключение их исключительно на репрессивные функции и обслуживание пожеланий политического руководства. Президент же Зеленский подтвердил тенденцию всего украинского политикума «жить одним днем», не думая о последствиях своих действий и слов. Полагаем, тупиковость этого курса главы Украины наиболее ярко проявится уже в этом году.