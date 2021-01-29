Возобновляемые источники энергии помогут улучшить экономическое состояние Алжира

Алжир, 28 января. Комиссариат по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Алжира (CEREFE) нашел несколько сотен геотермальных скважин на территории страны.

Во время выступления на межсекторальном совещании профессор Чемс Эддин Читур заявил, что североафриканское государство обладает мощным потенциалом в области использования горячих водных ресурсов. По его мнению, их разработка может привнести весомый вклад в текущий энергетический баланс республики, вплоть до 2030 года.

«Алжир располагает более чем 240 термальными скважинами. Картографическое исследование позволяет визуализировать и оценить их эксплуатационный запас», — уточняет CEREFE в публикации на официальной странице в Facebook.

Группа специалистов комиссариата использовала современные технологии для составления Атласа возобновляемых источников энергии (ENR). Документ состоит из инвентаризационных и температурных карт основных горячих мест республики.

«Эти изображения служат инструментом оценки и помощи в принятии решений по эксплуатации геотермальных месторождений, имеющихся в стране», — утверждает CEREFE.

Профессор Чемс Эддин Читур уделил особое внимание источнику «Хаммам-Мескутин», расположенному в 15 км от города Гельма в северо-восточной части Алжира. Он относится к числу самых горячих термальных точек планеты — температура воды достигает 98 градусов по Цельсию.

Комиссариат уточняет, что тепло от геотермальных скважин можно использовать для производства электроэнергии, отопления помещений гостиниц и отелей, а также сельскохозяйственных теплиц.

Солнечная энергия

Территориальное расположение Алжира в северной части африканского континента позволяет добывать экологически чистый ресурс в неограниченных количествах. Для этого необходимо правильно расположить тысячи фотоэлектрических (PV) панелей в засушливых районах страны и наладить поставки на распределительные предприятия.

Не исключено, что грамотная разработка возобновляемых источников энергии и строительство профильной инфраструктуры позволит североафриканскому государству не только решить экономические проблемы республики, но и увеличить экспорт электроэнергии на мировой рынок.