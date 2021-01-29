Ученые нашли все три штамма коронавируса в странах Америки

Мехико, 29 января. Ученые обнаружили все три новых штамма SARS-CoV-2 в 14 странах Западного полушария. Об этом сообщила Панамериканская организация здравоохранения (OPS).

OPS настоятельно призывает повысить бдительность, обеспечить незамедлительные ответные меры и ограничить контакты между людьми. Новые штаммы могут привести к более стремительному распространению коронавируса и тяжелой ситуации на всем континенте.

???????? Las 3 variantes del covid-19. Detectadas inicialmente en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, fueron halladas en 14 países de América, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS)????https://t.co/zeGNp2Bqc3 — REDRADIOVE (@RedRadioVe) January 29, 2021

«Мутации — одна из характерных черт любого вируса, — отмечают в организации. — Именно поэтому мы призываем, чтобы государственные и местные власти продолжали усиливать контроль над распространением вируса».

Наиболее смертоносным на текущий момент считается штамм VOC 202012/01, который распространен в Великобритании, континентальной Европе, Соединенных Штатах и Индии. Согласно предварительным исследованиям, второй, «южноафриканский штамм» 501Y.V2 распространяется более быстрыми темпами.

Третий штамм коронавируса, получивший обозначение P.1, был выявлен в бразильском штате Амазонас. Он доминирует на местном уровне. Высоко трансмиссивный бразильский вариант привел к резкому всплеску заболеваемости в штатах Амазонас и Рондония.

Количество погибших от осложнений, связанных с COVID-19 на американском континенте превысило 1 миллион человек. Количество зафиксированных случае заражения в 56 странах Западного полушария оценивается в 44,1 млн человек. Среди наиболее пострадавших стран Южной Америки — Бразилия, Колумбия, Перу и Аргентина.