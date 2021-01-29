Смена показаний «сакральной жертвы» Юдиной может быть результатом спектакля иноагентов

Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты России в интервью ФАН прокомментировал резкую смену показаний гражданки Маргариты Юдиной, назвав все это действо большим спектаклем.

Напомним, после несогласованного митинга в Санкт-Петербурге 23 января в Сети появился видеоролик, где Маргариту Юдину ударил ногой один из сотрудников ОМОН. Позже стало известно, что она попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Полицейский приехал в больницу им. Джанелидзе, попросил у нее прощения и получил его.

После «знакомства» с адвокатами из «Команды 29», которые ранее работали в Фонде свободы информации (ИРСИ), признанным иноагентом в России, Маргарита Юдина резко сменила свои показания. Женщина активно стала давать интервью оппозиционным СМИ, где заявила о намерении обратиться по делу в правоохранительные органы.

Александр Малькевич рассказал, что поведение Юдиной не что иное, как заготовленный сценарий. По его словам, много вопросов вызывает, во-первых, то, что она специально из Луги приехала на митинг и «случайно» оказалась под ногой росгвардейца. Во-вторых, финансовое положение пострадавшей после выхода из больницы резко изменилось в лучшую сторону: ей погасили кредит буквально за несколько дней.

«Иноагенты через своих блогеров, через свои СМИ, через НКО занимались тем, что я называю контрлоббированием. Мы видим, как вольготно они себя чувствуют. Мы видим, что им, по сути, удалось нанести нам несколько чувствительных ударов. Нам — это гражданскому обществу. То есть они провоцировали насилие в день несогласованной, незаконной акции 23 числа. Мы видели, что там было: выбитый глаз несчастного водителя машины в Москве, избитый сотрудник ДПС в Санкт-Петербурге, и так далее. Но им удалось провернуть эту операцию, привлекая, как можно назвать, «сакральную жертву». Они подставили под сотрудника Росгвардии эту женщину, Маргариту Юдину, которая специально приехала из Луги на акцию, что тоже вызывает ряд вопросов», — отметил журналист.

Собеседник ФАН заявил, что события разворачивались довольно предсказуемо: сначала ее «окучили представители сомнительных структур с иностранным финансированием», а затем она начала активно взаимодействовать с оппозиционными СМИ.

«Как только появилась «сакральная жертва», они действовали по методичке. И теперь она откровенно стала участницей большого спектакля, постановочного действа. Несложно просчитать следующие ходы: она должна выйти в эфир на «Эхе Москвы», она должна на телеканале «Дождь» побывать и собрать пресс-конференцию. А когда откроют границы, поехать в Гаагу, в Страсбург, давать показания против России. Кончится тем, что она сообщит, что персонально приказ по ней отдал лично Владимир Путин», — рассказал Малькевич.

Что касается адвокатов «Команды 29», то, по словам юриста, члена Общественной палаты России Ильи Ремесло, у них есть адвокатский статус, однако при этом совершенно нет образования, их объединение носит неформальный характер.

Илья Ремесло раскритиковал работу организации, посчитав ее действия недопустимыми с этической точки зрения.

«Помощь Маргарите Юдиной с их стороны носит аморальный характер. Нашли себе доверчивую женщину, которая к тому же не совсем адекватная, судя по всему, с жизненными проблемами, пообещали ей золотые горы, что деньги будут ей собирать и помогут по жизни. Это обычная стратегия со стороны «Команды 29», они пиарятся на такого рода людях. Они не решают проблемы, а банально пиарятся и осваивают на этом гранты, зарабатывая славу у своих реальных заказчиков. В данном случае адвокат работает не на клиента, а на того, кто это все подпитывает и является реальным спонсором «Команды 29». Я прогнозирую, что они ей ничем не помогут, а только ухудшат положение, что бывало в других случаях неоднократно», — поделился мнением юрист.

По поводу ситуации в беседе с корреспондентом ФАН ранее высказался доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов. Он заявил, что резкая смена риторики со стороны женщины, ранее непричастной к политической жизни страны, может говорить о том, что с Юдиной работают медиатехнологи, цель которых — подогреть интерес общественности к незаконным митингам.