Дмитриева озвучила решение проблемы недоплат по северным надбавкам

Санкт-Петербург, 29 января. О восстановлении северного стажа при начислении пенсии и путях решения проблем с северным коэффициентом рассказала экономист, руководитель фракции Партии роста в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сегодня до сих пор не принят закон о восстановлении северного стажа при начислении пенсии. Поэтому все, кто имел северные коэффициенты, сталкиваются с проблемами, которые существуют не только на Дальнем Востоке, но и в сибирских регионах, в том числе на Кольском полуострове. Отмечу, до введения изменений в закон, в 1997 году, рабочий стаж учитывался c коэффициентом год за полтора», — напомнила Дмитриева.

По ее словам, вопросы с северными пенсиями до сих пор не решены даже по учету стажа, который имел место до 1997 года. Эксперт отметила, что есть проблемы и с механизмом северных коэффициентов в заработной плате. Поэтому нужно разрабатывать системный подход, подчеркнула экономист.

«Если в советское время все предприятия были государственные и оплата северных коэффициентов везде производилась за счет государства, то сегодня есть бюджетные учреждения и коммерческие. В госучреждениях северный коэффициент должен оплачиваться государственным бюджетом, а в коммерческой сфере заработная плата формируется и оплачивается работодателем. При этом существует значительная дифференциация оплаты труда на различных предприятиях Севера и Дальнего Востока. Если проанализировать размеры оплаты труда коммерческого сектора, то видно, что есть социально ответственные работодатели, которые платят действительно высокую зарплату, а есть бизнес, который при похожих финансовых показателях платит существенно меньше», — заявила политик.

Дмитриева рассказала, как можно решить проблемы с недоплатами по северному коэффициенту.