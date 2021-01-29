Режиссер фильма о Ванге рассказал, что ждет Россию в будущем

Болгарский режиссер Стоян Петров заверил ФАН, что, согласно предсказанию его соотечественницы Ванги, «Россия поднимется, и у нее все будет хорошо».

Близкий друг и переводчик знаменитой болгарской прорицательницы в эксклюзивном интервью рассказал, почему он решил снять фильм о ней под названием «Ванга: Человек и Феномен», мировая премьера которого состоится 31 января.

«Все шло неожиданно легко и гладко»

— Стоян, что было самым сложным на съемках этого документального проекта?

— Ничего не было сложного! Зато были невероятные моменты, которые нас все время сопровождали, как чудеса. Так, в небе появились три креста, когда разговаривали [бывший президент и глава Республики Калмыкия] Кирсан Илюмжинов и епископ Иоанн, — прямо над церковью. Еще белые голуби появились перед нами, когда мы входили в эту церковь. В Рупите (село, где последние 20 лет Ванга принимала посетителей. — Прим. ФАН) к нам подходили люди, все очень благожелательно настроенные. В общем, все шло неожиданно легко и гладко.

— Как будто специально?

— Абсолютно! Как будто специально!

— Вы очень хорошо знали Вангу. Сложно или легко было находить необходимый для фильма материал?

— Я держу весь этот материал у себя уже 25 лет. Иногда пытался его пустить в дело, да все как-то времени или возможности не было. И, в конце концов, решил, что буду сам его реализовывать. Илюмжинов эту идею поддержал.

Видимо, просто надо было все-таки дождаться нужного момента…

— И вот он, наконец, настал, этот момент. В честь грядущего 110-летия со дня рождения Ванги.

— Однажды я помогал [продюсеру] Сергею Медведеву, когда он делал фильм «Ванга: Мир видимый и невидимый» (вышел в 2011 году. — Прим. ФАН). Раньше еще снимали какие-то кадры. Также я участвовал в передачах Первого канала «На самом деле» и «Пусть говорят». Но как-то все время не получалось высказать все то, что у меня было. А сейчас вот получилось. Видимо, так было предписано (смеется).

— В Болгарии будут как-то отмечать эту круглую дату?

— Значит, смотрите, есть две даты ее рождения, которые все время обсуждаются. Первая — это вот как раз 31 января, а вторая — 3 октября. В Болгарии будут отмечать вторую. Вот и хорошо! Однако обе даты значимы, и, помню, Ванга как-то даже сказала: «Будете все время думать, когда именно я родилась» (смеется).

— Давно волнует один вопрос. То и дело слышишь о каких-то якобы новых прорицаниях Ванги. Скажите, реально ли вообще постоянно находить какие-то новые ее слова и предсказания? Или это люди просто сами что-то там придумывают и обыгрывают ее имя?

— Очень хороший вопрос! Он имеет как бы две стороны. Первая — да, некоторые играют этим, пользуются, распространяют всякие мифы. Но это нормально, потому что Ванга — легенда, и вокруг нее всегда много чего за эти годы, как говорится, нарастало.

Второй момент — да, многие предсказания реальны, и будут еще появляться. Но! Нужно правильно их толковать и очень хорошо смотреть на источник. Например, в программе «На самом деле» как-то мы с Сергеем Косторным (журналист, тоже очень хорошо знавший Вангу. — Прим. ФАН) озвучили, что в 2020 году может случиться пандемия. Вместе сели с ним перед эфиром и начали толковать. На видеопленке записано, что будут новые болезни, новые эпидемии, что они могут быть либо естественного, либо искусственного происхождения. То есть это может или прийти из космоса, или может быть вирус, который изобрели люди, или может быть по причине загрязнения природы. Мы тогда стали об этом думать.

И вспомнили, что, когда однажды были у Ванги, она сказала о неких пяти двойках: «Осторожнее с этими пятью двойками».

Мы спросили: «Тетушка, когда это будет?» Она, конечно, точные даты не назвала, и всего лишь ответила: «Вы это увидите». И вот мы, значит, сели, начали все аналитически продумывать, сложили вместе все вещи, и получилось, что все это может случиться в 2020 году.

Так что когда источник хороший…

А есть конкретные предсказания, которые даже не надо толковать. Например, уже было сказано, что все страны соберутся за одним столом и заключат мир. И его подпишет некий «восьмой президент». Но кто этот «восьмой президент», мы пока не знаем…

«Проблемы никуда не исчезнут, и мы должны их решать»

— Объясните, пожалуйста, по поводу этих «пяти двоек» — что именно имеется в виду?

— Давайте будем с вами рассуждать аналитически, как нормальные люди (смеется). Начиная с 2020-го, в каждом году будут эти пять двоек, в 2022 они будут пять месяцев или даже шесть, и так далее. То есть началось десятилетие, когда все, о чем она говорила, будет происходить.

Предсказания — это предупреждения, и с ними надо быть очень внимательными. Потому что Ванга очень любила нас всех, очень любила Землю, она говорила: «Земля — наша мать, и надо относиться к ней, как к живому существу».

— Получается, что в 2021 году нам тоже придется чего-то ждать?

— Ну, будем смотреть (смеется). Может быть, придется, а, может, и нет. Но все равно нужно ко всему относиться с осторожностью, так как вероятность, что что-то может произойти, очень большая.

— Что ждет Россию?

— Она вот так сказала: «Россия поднимется, и у нее все будет хорошо». Но это ни в коем случае не означает, что у вас не будет проблем, через которые ваша страна должна пройти. Но в общем плане прогноз прекрасный — все будет хорошо у России, все будет нормально. Хотя мы, человеческие существа, знаем, что всегда гладко не бывает. Проблемы никуда не исчезнут, и мы должны их решать. Вот суть всех предсказаний.

— Ясно, что многое зависит от людей, которые живут в данный момент, потому что предсказание — это одно, а жизнь — совсем другое, правильно?

— Абсолютно верно! Вот, допустим, тебе скажут: «У тебя все будет хорошо», и ты сложил руки и ничего не делаешь. Ванга и мне так говорила, что у меня все будет хорошо, но это нисколько не исключает того, что у меня возникнут некие моменты, проблемы — со здоровьем, например (нет, не дай бог, тут как раз все хорошо!). А в остальном, в принципе, это такая же жизнь, как и у всех людей.

Мировая премьера документального фильма «Ванга: Человек и Феномен» состоится 31 января. В России — на Первом канале, причем проект будет показан дважды. Сначала, днем, — в эфир выйдет урезанная версия, а потом — поздно вечером — полная.

Днем ранее, в субботу, этой же теме на том же телеканале будет посвящен специальный выпуск программы «Сегодня вечером». В гости к ведущему Максиму Галкину придут гости, знавшие болгарскую предсказательницу, которые поделятся своим воспоминаниями о ней.

Кроме Стояна Петрова, это — Кирсан Илюмжинов, Сергей Медведев, Александр Мягченков, Елена Проклова, Валентина Талызина и Сергей Косторной. Последний при этом в конце передачи расскажет о предсказаниях Ванги на 2021 год.