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Гуайдо потерял поддержку Германии и Доминиканы

Гуайдо потерял поддержку Германии и Доминиканы

Берлин, 29 января. Правительства Германии и Доминиканской республики перестали признавать бывшего депутата Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы, передает информационное агентство TeleSur.

Официальный представитель МИД Германии Кристофер Бюргер объявил, что его страна прекратила признавать Гуайдо президентом в соответствии с решением совета министров иностранных дел Евросоюза. Поддержка оппозиционного политика противоречит международному праву, отметил дипломат.

«Мы поменяли свою политику вместо того, чтобы продолжать поддерживать Гуайдо. Политическая ситуация в Венесуэле изменилась к лучшему», — объявил Бюргер.

МИД Германии продолжит считать Хуана Гуайдо «важным переговорщиком» в соответствии с новой политикой ЕС. При этом имя венесуэльского оппозиционера было удалено с сайта дипломатического ведомства ФРГ.

«Мы поддерживаем демократические силы Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо для преодоления кризиса путем свободных, справедливых и заслуживающих доверия президентских и парламентских выборов», — подытожил дипломат.

Представители левых партий в Бундестаге также потребовали, чтобы правительство Ангелы Меркель сняло санкции с официальных властей Венесуэлы.

«Политика в отношении законного правительства Мадуро была обречена на провал. Санкции, введенные ЕС и США против Венесуэлы, политически неэффективны и социально разрушительны, и они должны быть отменены», — заявил депутат Бундестага от партии «Левые» (Die Linke) Андрей Гунько. – Остается надеяться, что ЕС будет учиться на ошибках последних двух лет».

Новую позицию правительства ФРГ поддержали в Доминиканской Республике. Министр иностранных дел Роберто Альварес 27 января сообщил, что его страна также прекратила поддерживать Гуайдо.

«Мы считаем, что Николас Мадуро — единственный, кто может способствовать решению политической ситуации в Венесуэле, нравится нам его правительство или нет», — заявил Альварес.

Он также добавил, что Доминиканская Республика перестала признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы одновременно с началом работы нового созыва Национальной ассамблеи 5 января.

Читать о том, почему Хуан Гуайдо перестал быть президентом в глазах Евросоюза

6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы. Оппозиционная коалиция во главе с Хуаном Гуайдо отказалась принимать участие в выборах, в результате чего альянс партий «Большой патриотический полюс» получил более 90% мест в Национальной ассамблее. Поскольку срок депутатских полномочий Гуайдо истек 5 января, с точки зрения европейских государств он де-юре больше не может претендовать на статус «временного президента» Венесуэлы.

Отказавшись признавать итоги выборов, Брюссель оказался в сложной ситуации. По версии Евросоюза, в настоящее время в Венесуэле нет легитимного парламента — 25 января совет министров иностранных дел также отказал в признании предыдущему созыву ассамблеи во главе с Хуаном Гуайдо, который для ЕС теперь является лишь «важным переговорщиком». В этой ситуации властям ЕС предстоит в крайне сложных условиях налаживать взаимоотношения с правительством Мадуро.

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