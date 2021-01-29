Гуайдо потерял поддержку Германии и Доминиканы

Берлин, 29 января. Правительства Германии и Доминиканской республики перестали признавать бывшего депутата Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы, передает информационное агентство TeleSur.

Официальный представитель МИД Германии Кристофер Бюргер объявил, что его страна прекратила признавать Гуайдо президентом в соответствии с решением совета министров иностранных дел Евросоюза. Поддержка оппозиционного политика противоречит международному праву, отметил дипломат.

«Мы поменяли свою политику вместо того, чтобы продолжать поддерживать Гуайдо. Политическая ситуация в Венесуэле изменилась к лучшему», — объявил Бюргер.

МИД Германии продолжит считать Хуана Гуайдо «важным переговорщиком» в соответствии с новой политикой ЕС. При этом имя венесуэльского оппозиционера было удалено с сайта дипломатического ведомства ФРГ.

«Мы поддерживаем демократические силы Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо для преодоления кризиса путем свободных, справедливых и заслуживающих доверия президентских и парламентских выборов», — подытожил дипломат.

Представители левых партий в Бундестаге также потребовали, чтобы правительство Ангелы Меркель сняло санкции с официальных властей Венесуэлы.

Endlich! Die EU betrachtet Guaidó nicht mehr als "Interimspräsident" Venezuelas. Die Bundesregierung hatte auf Beibehaltung der völkerrechtswidrigen Anerkennung gedrängt, ist aber zum Glück gescheitert. Eine Mehrheit des EP hängt weiter diesem Mythos an.https://t.co/LMIeCg5qZ4 — Andrej Hunko (@AndrejHunko) January 25, 2021

«Политика в отношении законного правительства Мадуро была обречена на провал. Санкции, введенные ЕС и США против Венесуэлы, политически неэффективны и социально разрушительны, и они должны быть отменены», — заявил депутат Бундестага от партии «Левые» (Die Linke) Андрей Гунько. – Остается надеяться, что ЕС будет учиться на ошибках последних двух лет».

Новую позицию правительства ФРГ поддержали в Доминиканской Республике. Министр иностранных дел Роберто Альварес 27 января сообщил, что его страна также прекратила поддерживать Гуайдо.

«Мы считаем, что Николас Мадуро — единственный, кто может способствовать решению политической ситуации в Венесуэле, нравится нам его правительство или нет», — заявил Альварес.

Он также добавил, что Доминиканская Республика перестала признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы одновременно с началом работы нового созыва Национальной ассамблеи 5 января.

6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы. Оппозиционная коалиция во главе с Хуаном Гуайдо отказалась принимать участие в выборах, в результате чего альянс партий «Большой патриотический полюс» получил более 90% мест в Национальной ассамблее. Поскольку срок депутатских полномочий Гуайдо истек 5 января, с точки зрения европейских государств он де-юре больше не может претендовать на статус «временного президента» Венесуэлы.

Отказавшись признавать итоги выборов, Брюссель оказался в сложной ситуации. По версии Евросоюза, в настоящее время в Венесуэле нет легитимного парламента — 25 января совет министров иностранных дел также отказал в признании предыдущему созыву ассамблеи во главе с Хуаном Гуайдо, который для ЕС теперь является лишь «важным переговорщиком». В этой ситуации властям ЕС предстоит в крайне сложных условиях налаживать взаимоотношения с правительством Мадуро.