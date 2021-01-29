Серийные поставки гиперзвуковых «Цирконов» в Вооруженные силы РФ начнутся с 2022 года

Москва, 29 января. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут серийно поставлять в российскую армию с 2022 года. Об этом в пятницу в ходе единого дня военной приемки сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Серийные поставки («Цирконов». — Прим. ФАН) начнутся с 2022 года, — заявил замминистра обороны. — Особое внимание министерством обороны уделяется развитию и поставке в эксплуатацию боевого высокоточного и гиперзвукового оружия».

Выступая на совещании, Алексей Криворучко сообщил, что АО «НПО машиностроения» в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон». Во время испытаний ракеты достигли скорости свыше восьми махов.

«Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года», — заявил замминистра.

Также Алексей Криворучко напомнил, что в 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард». В декабре заступили на боевое дежурство еще две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками.

Выступая на совещании, замминистра обороны также сообщил о результатах стрельб ракетами «Булава». В декабре 2020 года из акватории Охотского моря с борта атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» произведен залповый пуск ракет «Булава» в количестве четырех штук. Вооружение и носитель отработали штатно, задачи пуска выполнены полностью. Замминистра подчеркнул, что качество и надежность серийных партий были подтверждены.