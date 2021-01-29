Режиссер «Огня» объяснил интерес американцев к фильму о российских пожарных

Москва, 29 января. Режиссер фильма «Огонь» Алексей Нужный признался ФАН, что ему было сложно предугадать интерес к фильму в других странах. Ранее стало известно, что американская компания Shout! Studios приобрела все виды прав на показ фильма в США и Канаде. Кроме того, кинолента будет показана в Латинской Америке, некоторых странах Европы, а также в Австралии и Новой Зеландии.

По словам создателя киноленты о подвиге российских пожарных и сотрудников МЧС, во время работы над проектом он не мог предположить, что фильм заинтересует западных кинопрокатчиков.

«Это всегда сложно предугадать, потому что многое зависит от качества фильма и вкуса той стороны — понравится он или нет, — сказал режиссер. — Я был рад, что он им понравился и что они хотят этот фильм показывать на своей территории».

Алексей Нужный предположил, что «Огонь» мог найти отклик у американской аудитории благодаря понятной, человеческой истории, которая лежит в основе героического блокбастера.

«Фильм драматичный, и эти человеческие истории будут понятны в любой точке мира, — отметил создатель «Огня». — Как говорится, смеемся мы все по-разному, над разными ситуациями, а плачем мы все по одним и тем же моментам».

Сюжет картины «Огонь» повествует о подвиге пожарных и сотрудников МЧС, которые ежедневно рискуют своей жизнью, сталкиваясь с опасностью. В фильме использовались реальные кадры лесных пожаров в Красноярском крае. Создатели стремились к максимально реалистичному изображению событий, поэтому актеры работали в окружении настоящего огня. В фильме сыграли Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Антон Богданов, Тихон Жизневский, Иван Янковский, Стася Милославская и другие артисты.

Ранее ФАН писал, как проходила работа над фильмом «Огонь». В частности, актер Роман Курцын признался, что его поджигали на съемках.