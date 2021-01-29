Еще пятерым российским артистам запретили въезд на территорию Украины

Москва, 29 января. В пятницу стали известны имена еще пятерых российских музыкантов, которые, по мнению Министерства культуры и информационной политики Украины, угрожают национальной безопасности страны.

В черный список на этот раз вошли Ольга Кормухина, Игорь Саруханов, Денис Клявер, Марк Тишман и Ольга Засульская. ФАН связался с одним из оказавшихся в этом списке артистов — Игорем Сарухановым, который выразил искреннее недоумение по поводу произошедшего:

«Я уверен, что такие списки создают в кабинетах политиков, но это не мнение украинского народа. Я никогда не поверю, что обычные люди могли так себя повести. Сожалею, конечно! Потому что я очень люблю Украину, мне очень нравятся люди… За 40 лет я побывал там столько раз! Очень странно, что почему-то именно сегодня это произошло, — удивился певец и композитор. — Я выступал в Донбассе для простых людей, никаких политических лозунгов с моей стороны не было. Никаких высказываний и заявлений я тоже никогда не делал. Все-таки хорошо бы было спросить у простых людей Украины о том, хотят ли они нас видеть?»

Практика запретов на посещение Украины российскими артистами и музыкантами не нова. Ранее под действие подобных санкций попали кинорежиссеры Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, бард Александр Розенбаум, актрисы Валентина Талызина и Наталья Варлей. Всего же в запретительном перечне, созданных украинскими властями, на настоящий момент находятся имена более 150 российских деятелей культуры.