Посольство Алжира в Ливии возобновит работу спустя семь лет после закрытия

Триполи, 29 января. Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум посетил столицу Ливии с рабочим визитом, сообщает издание Al Quds Al-Arabi.

Главной причиной его поездки в Триполи стала инспекция посольства страны, закрытого в 2014 году. Дипмиссия покинула здание семь лет назад из-за угрозы безопасности.

Сабри Букадум заявил, что в ближайшее время дипломатическое представительство Алжира вновь начнет работу в столице североафриканского государства.

Во время визита в Триполи глава МИД встретился с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, министром иностранных дел Мухаммедом Сиялой и другими высокопоставленными чиновниками страны.

Букадум в ходе беседы подтвердил намерение Алжира играть более активную роль в диалоге по урегулированию кризиса в североафриканском государстве. Также стороны подписали энергетическое соглашение между двумя странами.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что вице-премьер ПНС Ливии Ахмед Майтыг посетил Россию с рабочим визитом. В первую очередь он встретился с главой Минпромторга РФ.