В Минэкономразвития РФ перераспределили обязанности между заместителями министра

Москва, 29 января. В Министерстве экономического развития РФ временно перераспределили обязанности между заместителями министра.

Изменения связаны с переходом на другую работу Михаила Бабича, занимавшего пост первого замглавы Минэкономразвития. Напомним, президент Владимир Путин назначил его заместителем главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Замминистра Владимир Ильичев будет отвечать за выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках участия России в Евразийском экономическом союзе, а также осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества.

Он будет курировать работу департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ, департамента евразийской интеграции, департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности. В его ведении остаются департамент торговых переговоров, департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, департамент развития двустороннего сотрудничества, а также департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов.

Заместитель министра Сергей Назаров, помимо прежних полномочий, будет отвечать за выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Он будет координировать деятельность по реализации государственных программ и федеральных целевых программ на территории СКФО.

Назаров будет курировать работу департамента специальных программ и проектов, департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО, департамента стратегического и инвестиционного развития СКФО и департамента территориального планирования СКФО.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в структуру полномочий могут быть внесены дополнительные корректировки в свете административной реформы и оптимизации аппарата государственных служащих.