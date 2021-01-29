Боевики картеля перебили сотрудников и клиентов автомойки в Мексике

Игуала, 29 января. Группа вооруженных людей расстреляла шесть человек в мексиканском городе Игуала. О массовом убийстве, предположительно совершенном членами одного из наркокартелей, сообщает агентство TeleSUR.

México ???????? | La @FGEGuerrero reportó el asesinato de seis personas a manos de un grupo armado dentro de un auto lavado en el Municipio de Iguala https://t.co/jRhqqg2j07 — teleSUR TV (@teleSURtv) January 29, 2021

Пятеро были убиты на автомойке, а шестой человек расстрелян в 300 метрах от места первого убийства. По показаниям свидетелей, около 12:00 28 января вооруженные люди ворвались в магазин на автомойке и начале стрелять во всех присутствующих.

Un comando asesinó a 6 personas en un autolavado en #Iguala, #Guerrero. Medios locales responsabilizan al grupo delictivo "La Bandera", quienes se disputan el control de la zona: pic.twitter.com/yC32e5PlN7 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 29, 2021

Один из погибших попытался убежать, но преступники поймали его в нескольких метрах от магазина.

На месте происшествия полиция обнаружила пули и гильзы, оставленные преступниками. Они будут использованы в ходе расследования.

Наркокартели борются за контроль в Герреро

По одной из версий, массовое убийство было совершено одним из наркокартелей, который претендует на эту территорию. В нападении подозревают криминальные группировки Лос-Тиакос, Эль-Нечо или Ла-Бандера.

23 января два молодых человека были убиты в том же городе Игуала. Еще одного человека убили после похищения. Предполагалось, что в убийствах виновны члены наркокартеля Геррерос Унидос.

Примерно 40 криминальных группировок борются за контроль над преступной деятельностью в штате Герреро, где расположен город Игуала. На сегодняшний день правоохранительные органы называют следующие группировки на территории штата: Бельтран Лейва, «Рыцари-тамплиеры», Ла Фамилиа Мичоакана, Лос-Ардильос («Белки), Лос-Рохос, Лос Хефес («Начальники»), Геррерос Унидос («Объединенные воины»), Хенте Нуева («Новые люди»), Лос Текильерос, Эль-Пес («Рыба»), Южный картель, Независимый картель Акапулько, Ла-Барредора («Швабра»), Тихоокеанский картель и картель «Новое поколение Халиско».

Мексика бьет рекорды по количеству убийств

В 2020 году в Мексике было совершено более 34 тыс. преднамеренных убийств, что является одним их худших показателей с 1997 года. Страна заняла 37-е место в рейтинге преступности от Numbeo.

Otro fin de semana violento en México: 2️⃣6️⃣6️⃣ homicidios.

Enero muestra un fuerte incremento con 1️⃣2️⃣9️⃣9️⃣homicidios en 17 días.

En total, en 7️⃣7️⃣8️⃣ días se acumulan 7️⃣2️⃣8️⃣8️⃣7️⃣ asesinatos, un promedio de 9️⃣4️⃣ homicidios diarios. #ElSexenioMásSangriento

+99% que EPN +185 que FCH pic.twitter.com/oA827T9B6x — Edu Rive ????????☘️???????? (@edusax79) January 18, 2021

Президент Андрес Лопес Обрадор привлек к обеспечению общественной безопасности военных. Более 150 тыс. военных и членов Национальной гвардии оказывают поддержку силам правопорядка в деле контроля над преступностью. Тем не менее, как видно из статистики и последних происшествий, данная мера не особо изменила ситуацию в стране.