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Державший небо


Памяти великого актера и гражданина Василия Семеновича Ланового
28 января 2021 года в Москве скончался Народный артист СССР, мастер художественного слова, преданный гражданин России Василий Семенович Лановой.

В эти печальные дни ФАН вместе с теми, кто имел счастье знать Василия Семеновича лично, вспоминает, каким был человек, воплотивший образ советского, русского офицера, верного своей стране до последнего вздоха.
Кадр из восстановленной версии фильма «Офицеры» (1971 год)
Свист пуль у самого уха
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Родители его, по словам самого Ланового, окончившие «на двоих три класса», приехали в столицу из Одесской области.
Война застала семилетнего Васю на Украине, в селе Стримба, куда его вместе с сестрами отправили на каникулы к бабушке и дедушке. Рано утром 23 июня на станции детей встретил дедушка, сообщивший страшную весть.

Родители хотели приехать к ним через неделю, но война разлучила семью почти на три года.

Село было захвачено немцами. Один из оккупантов остановился в доме, где жил Лановой, и подарил ему ремень, в котором маленький Василий сразу же отправился гулять.

«Подъехал немец, увидел меня с этим ремнем и кричит: «Ком хер, ком хер!» Я подошел. Тогда он показал, чтобы я отдал ему ремень. А я говорю: «Не дам, мой ремень». Тогда этот детина снял с плеча автомат и при всех над самой головой дал очередь, описав дугу... До сих пор слышу свист пуль у самого уха. После этого я молча снял ремень и протянул его немцу. Внешне все это я перенес спокойно, но долго еще и после войны, занимаясь уже в самодеятельности, продолжал заикаться и с большим трудом избавился от этого недуга», — писал позже Лановой.
Он не раз подчеркивал, что именно в Стримбе получил хорошую физическую закалку, именно там было заложено в будущего артиста «все то, что потом сформирует личность, что разовьется в нем вглубь и вширь».
У Ланового хоть и украинские корни, но он был очень русским человеком. Честь, совесть, достоинство — это основополагающие черты характера Василия Семеновича. Поэтому многие юноши и молодые люди равнялись на него, особенно после выхода замечательного фильма «Офицеры»,
— народный артист РСФСР Александр Михайлов.
Родители Василия Семеновича работали на химическом заводе, а в первые дни войны вручную разливали жидкость для противотанковых гранат. Это сделало их обоих инвалидами: они едва могли передвигаться

Но когда были освобождены крупные населенные пункты близ села, мать Ланового не раздумывая отправилась к детям. Лановой писал после, что бежал навстречу поезду, обгоняя других, но, увидев маму, не смог ее узнать.

«Я увидел, как навстречу движется лошадь, запряженная в телегу, а на ней сидит какая-то совсем незнакомая мне худющая женщина, только два глаза застыли в неподвижности и смотрят на меня, — вспоминал Василий Семенович. — Я ее, конечно, не узнал и пробежал мимо, как вдруг слышу, как дед, который вез ее, окликнул меня: «Василь, да то ж твоя мамка, куда ж ты...»
Кадр из фильма «Алые паруса» (1961 год)
Театральное братство
В 1947 году Василий Лановой поступил в театральную студию при Дворце культуры ЗиЛа — подтолкнул его к этому судьбоносному решению случай.
Гуляя с другом, тринадцатилетний Василий увидел афишу спектакля «Друзья из Питтсбурга», который ставили артисты драмкружка при Дворце культуры. Постановка произвела на Ланового такое сильное впечатление, что после ее окончания он побежал за кулисы и стал просить, чтобы его приняли в студию. И педагог Сергей Штейн... согласился.

Вскоре начались занятия: музыка, сцендвижение, история театра, живопись, сценречь… Именно эта студия выпустила таких актеров, как Татьяна Шмыга, Юрий Катин-Ярцев, Вера Васильева, Игорь Таланкин.

Лановой вспоминал уроки в кружке с большой любовью и благодарностью.

«Это была не просто студия, это было братство, содружество людей, увлеченных, просто одержимых искусством, объединенных одним, захватившим всех делом. Счастливых людей уже от того только, что их многое духовно роднило, что они были вместе и не мыслили себе существования друг без друга», — писал Василий Семенович.

Педагоги студии больше ориентировались на классику, обучая будущих артистов не бояться браться за самое сложное, докапываться до глубины, до истинной красоты художественного слова.
Впервые на сцену театра Василий Лановой вышел в спектакле «Дорогие мои мальчишки» по пьесе Льва Кассиля. Сначала играл в массовке, но после освоился и получил роль пионера, который должен был бойко докладывать председателю дружины: «Был в госпитале. Провел громкое чтение вслух и еще две книги про себя. Сочинение Марка Твена, очень интересно!»

Сильный украинский акцент и заикание, оставленное «на память» немецким оккупантом, мешали Василию получать главные роли. Но педагоги студии, врожденное упрямство и привычка не сдаваться сделали свое дело, и уже в 1951 году Лановой сыграл Валентина Листовского в спектакле «Аттестат зрелости».
Кадр из фильма «Аттестат зрелости» (1954 год)
За эту роль он получил свою первую театральную премию на Всесоюзном конкурсе самодеятельных театров.

Несмотря на успехи, Лановой не просто не спешил связать жизнь с актерством — он пытался уйти от своей судьбы.

После десятого класса Лановому удалось поступить в театральное училище им. Бориса Щукина — больше из любопытства и желания проверить себя. Но юный Василий все еще не считал театр чем-то серьезным, поэтому параллельно поступил еще и в Московский государственный университет на факультет журналистики, где его желание учиться восприняли с недоумением.

«Кому-то было известно о моих опытах на самодеятельной сцене. На вопрос: «Ну зачем вам университет?» — отвечал: «Ума-разума хочу набраться». В комиссии смеялись: «Еще?» Я отвечал: «Еще». Тогда мне устроили настоящий экзамен, задавали вопросы, что называется, «на засыпку», а я их парировал, так что не принять у них просто не было оснований. Наконец, отпуская меня, председатель комиссии сказал: «Поступай, но смотри, если удерешь!»
Кадр из фильма «Павел Корчагин» (1956 год)
«Вася, играй Христа!»
В 1956 году Василию Лановому предложили роль Павки Корчагина в одноименном фильме. Это было стопроцентное попадание в образ. Для Ланового роман «Как закалялась сталь» значил многое: в оккупированном фашистами селе учитель читал детям эту книгу, принося ее в класс тайком, рискуя жизнью.

Павка был для Василия не литературным героем, не образом, но живым, настоящим человеком. Таким Лановой и воплотил его на экране — словно старого друга, в котором он видел образец мужества, веры, стойкости.

Однако надо отметить, что и к этому Ланового привел случай: съемки картины вовсю шли, а в роли Корчагина снимался Георгий Юматов — человек тяжелого характера. Работать с ним режиссерам Александру Алову и Владимиру Наумову было невероятно сложно.

И вдруг, случайно, в соседнем павильоне они увидели молодого человека с гордым взором и прямой спиной, и хором воскликнули: «Ну, вот оно!»

«Надо сказать, что они своеобразно снимали Павку. Все время твердили фразу Андре Жида, который в 1934-м навестил больного Островского и, выйдя от него, произнес: «Это ваш коммунистический Иисус Христос». Режиссеры говорили: «Вася, вот и играй Христа», — вспоминал Лановой. — Когда картина пошла, многие критиковали меня за «святость» Павки. А меня это радовало — значит все получилось».
Съемки были трудными. Лановой не только учился в это время в «Щуке», но и играл в спектакле.

В девять утра артист репетировал роль Чацкого, в час дня летел в Киев на киносъемки, где до полуночи работал на съемочной площадке. Потом он снова летел в столицу и к пяти утра добирался до училища, где засыпал в спортзале на матах. А в девять утра — репетировал роль Чацкого…

Но руководство театрального училища не одобряло съемок в кино, и Ланового оставили на второй год. Наказание было сомнительным — Василий уже тогда считался состоявшимся актером и играл главные роли на сцене и широком экране.
Когда мы вспоминаем Василия Семеновича Ланового, сразу слышится где-то внутри себя «От героев былых времен...» из «Офицеров». Образ Ивана Вараввы стал для Ланового образцовым, хрестоматийным.

Дело не только в том, что «Офицеры» был удачным фильмом, а комвзвода, выросший в генерал-полковника, — прекрасной актерской работой. Дело в том, что именно этот образ был нам нужен все эти годы.

Мы хотели видеть рядом с собой Ивана Варавву. Он был нам нужен.

Почему? Зачем?

А зачем в Средневековье англичанам понадобились рыцари Круглого стола и король Артур? Почему они мобилизовали его из народной памяти и не отпускают от себя далеко до сих пор? Почему самым главным из рыцарей считается Ланселот?

Образ чистого, непобедимого рыцаря — защитника, разрывающегося между любовью к женщине и любовью к другу, — призывается человеческим сознанием, чтобы пережить тьму.

У нашего народа недавно был такой период тьмы. Когда мы переживали распад страны, крушение создавших ее идеалов, разложение армии, нам понадобился Ланселот. И он пришел на помощь...

Роман Носиков
Поцелованный богом в темечко
Сразу после окончания «Щуки» в 1957 году Ланового приняли в труппу Театра имени Вахтангова, где в первые годы он выступал в массовке или одноплановых ролях.

К 1963 году за плечами артиста была уже не только роль Корчагина, но и роль Артура Грэя в «Алых парусах», и эпизод в фильме «Полосатый рейс» («Красиво плывут… Вон та группа в полосатых купальниках»).
Однако в театре не спешили доверять Лановому главные роли.

Все изменилось, когда главный режиссер театра Рубен Симонов решил возобновить легендарный спектакль «Принцесса Турандот», в котором Лановому досталась роль принца Калафа.

Постановка прошла с оглушительным успехом — позже Лановой скажет, что именно тогда он родился как актер.
Кадр из фильма «Война и мир» (1965 год)
Во второй половине шестидесятых годов Лановой сыграл Анатоля Курагина в многосерийном фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука, привнеся в образ легкомысленного повесы недостающей ему человечности.
Василий очень всем помогал. Раньше, еще при Советской власти, — телефонами, квартирами. Мне помог квартиру выбить... Очень отзывчивый был человек. Всегда доброжелательный. Ну, а то, что был талантливым, это и так все знают. Бог его поцеловал в темечко. Это очень большая потеря для нас. Мы тут все плачем...»
— заслуженная артистка РСФСР Элеонора Шашкова.
В образе Вронского из фильма «Анна Каренина» (1967 год). Валентин Мастюков/ТАСС
Василий Семенович с сыновьями
В «Анне Карениной» Александра Зархи Лановому досталась роль Вронского. Василий Семенович сыграл так, как просили сценарист и режиссер.

Его Вронский — страстный офицер, истинный представитель высшего света, неспособный пожертвовать чем-то ради любви к женщине.

Сам артист своей работой остался недоволен — он знал, что способен на большее.

В самом начале 1970-х артист встретил молодую актрису, также выпускницу «Щуки» Ирину Купченко.

Тоненькая девушка с большими синими глазами стала главной любовью Василия . Он женился на ней в 1972 году, и она была рядом до самой его смерти.

В этом браке родились два сына — Александр и Сергей, названные родителями в честь Пушкина и Есенина.
После разрушения страны и строя Лановой не «перековался» и не «осознал». Не научился «срывать покровы». Не увлекся жанром «Страшной Правды» — хотя это какое-то время было и респектабельно, и очень хлебно.

Василий Семенович понял свой долг в отношении сограждан правильно. Он вновь поднял тот образ, в который нам необходимо было верить, — и держал его до тех пор, пока не пришли Вежливые люди, пока не начали работать Александр Прохоренко, Магомед Нурбагандов и Роман Филипов. Те, кого мы теперь именуем «братьями».

Лановой оставался посланцем героев былых времен среди нас до тех пор, пока не подошла подмога, не пришла смена, не появились «братья».

Он не молодел. Голос начал похрипывать, а руки — дрожать. Но он продержался столько, сколько было нужно. И даже чуть больше — чтобы увидеть, что держался не зря...

Роман Носиков
Честь и достоинство
В 1971 году на экраны вышел фильм «Офицеры» режиссера Владимира Рогового, в котором Василий Лановой сыграл главную роль.

Его зам комвзвода Иван Варавва навсегда остался примером человека чести и долга. Лановой не просто надевал погоны, играя героя, — он и был героем, чей образ заставлял мальчишек поступать в военные училища, служить Родине, не продавать ее.

Партнером Ланового в картине стал Георгий Юматов, с которым у артиста были натянутые отношения — Юматов помнил, как его сняли с роли Корчагина из-за Ланового.

Но на съемках «Офицеров» актеры помирились.
На съемках фильма «Офицеры» (1971 год). Фото ИТАР-ТАСС
Роль Вараввы — навсегда вошедшее в национальное подсознание воплощение чести и достоинства, которых так не хватает порой сегодня. Иногда такие роли мешают актеру, ему трудно потом из них выйти. Но в случае с Лановым этого не случилось. Получилась очень живая роль, она продолжает жить. И еще это совершенно бесценная роль в истории нашей культуры, нашего государства»,
— народный артист РФ Владимир Хотиненко.
Таким благородным героем Василий Лановой и оставался, но с годами развивал свое амплуа, принося в этот образ все больше глубины.

Таким был даже фашистский офицер Карл Вольф из «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Эту роль можно было бы сыграть грубо, поверхностно, опираясь лишь на ненависть, — можно было бы, если бы Вольфа играл не Василий Семенович.

«Карл Вольф — враг. Можно было еще грубее сыграть его, но мне хотелось показать не примитивного, ненавистного врага, а достойного противника», — рассказывал артист.
Кадр из телефильма «Семнадцать мгновений весны» (1973 год)
Позже был и мужественный Командор («Анна и Командор»), и блистательный поручик Леонид Шервинский («Дни Турбиных»), а также роли разведчика Чена («Пароль не нужен»), майора Костенко («Петровка, 38») и бывшего военного летчика Вадима Алтунина («Приступить к ликвидации»), за которые Василий Семенович был удостоен премии МВД СССР в 1984 году.

С середины 1980-х ролей в кино для Ланового становилось все меньше. Василий Семенович сосредоточился на служении в театре и преподавании художественного слова в родной «Щуке», переживая творческий простой.
Камертон поколений
В 1995 году Василий Лановой стал председателем общественного фонда «Армия и культура», который создавался как добровольное формирование творческой интеллигенции для патриотического воспитания молодежи и поддержки военнослужащих Российской армии.

Под руководством Ланового коллектив провел более 800 благотворительных концертов и встреч в воинских подразделениях, в том числе в горячих точках — в Чечне, Абхазии, Приднестровье, Таджикистане.

Более 10 лет Василий Семенович возглавлял также Международный детский кинофестиваль «Артек».
Казаться или быть? Для актера, на первый взгляд, одно равняется другому.

Но Василий Семенович Лановой вышел на другой уровень подлинности. Он оживил своего Ивана Варавву и поставил его на защиту Отечества — так, как если бы тот был настоящим.

Теперь он ушел туда, где должен быть Варавва, — к героям.

Сын крестьянки Агафьи и крестьянина Семена, Василий Лановой стал олицетворением сказки и человеческой мечты — крестьянский сын, превратившийся в благородного рыцаря.

Роман Носиков
Легендарная же фраза «Есть такая профессия — Родину защищать» остается камертоном поколений...

Василий Лановой до последнего дня оставался верен своим идеалам. Он был преданным защитником Отечества не только на экране, но и в жизни: не поддерживал штурм Белого дома ельцинскими войсками в 1993-м, а в 2014-м подписал коллективное обращение деятелей культуры России в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму.

Лановой делал это не за награды — у него их более чем достаточно, — но по велению совести.
Одним из нерукотворных памятников Лановому остается патриотическая акция «Бессмертный полк», председателем попечительского совета которой он был долгое время.

«Великое движение родилось. Родилось без указаний сверху, а в самой что ни на есть народной гуще», — говорил он.

Лановой был сердцем и душой «Бессмертного полка» и не шел ни на какие компромиссы.

«Тут не место беспозвоночным, которые рассуждают: вот сдали бы Ленинград — и людей сохранили», — говорил он о сути многомиллионной патриотической акции.
В последнее время что-то много ушло таких людей, которые были столпами — держали небо, как титаны. Конечно же, Василий Семенович Лановой был одним из таких актеров. Это не просто страница в нашем кино. Люди такого масштаба — больше, чем просто актеры. Они имеют значительно большее значение для времени»,
— народный артист РФ Владимир Хотиненко.
Василий Семенович Лановой до конца своих дней не запятнал образ гордого, мужественного офицера, героя, защитника с прямой спиной и стальным взглядом.

Он не продался сам и не продал Родину — оставшись верным идеалам, которым, как актер и гражданин, служил всю жизнь.
Армине Майрикян, Марат Лашкин, Юлия Малькова, Роман Носиков, Константин Хиц

Иллюстрации: ТАСС (Сергей Бобылев, Сергей Величкин, Артем Геодакян, Зураб Джавахадзе, Артем Коротаев, Валентин Кузьмин, Валентин Мастюков, Михаил Почуев, Анатолий Рухадзе, Алексей Филиппов)