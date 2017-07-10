Война застала семилетнего Васю на Украине, в селе Стримба, куда его вместе с сестрами отправили на каникулы к бабушке и дедушке. Рано утром 23 июня на станции детей встретил дедушка, сообщивший страшную весть.



Родители хотели приехать к ним через неделю, но война разлучила семью почти на три года.



Село было захвачено немцами. Один из оккупантов остановился в доме, где жил Лановой, и подарил ему ремень, в котором маленький Василий сразу же отправился гулять.



«Подъехал немец, увидел меня с этим ремнем и кричит: «Ком хер, ком хер!» Я подошел. Тогда он показал, чтобы я отдал ему ремень. А я говорю: «Не дам, мой ремень». Тогда этот детина снял с плеча автомат и при всех над самой головой дал очередь, описав дугу... До сих пор слышу свист пуль у самого уха. После этого я молча снял ремень и протянул его немцу. Внешне все это я перенес спокойно, но долго еще и после войны, занимаясь уже в самодеятельности, продолжал заикаться и с большим трудом избавился от этого недуга», — писал позже Лановой.

