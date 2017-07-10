Гуляя с другом, тринадцатилетний Василий увидел афишу спектакля «Друзья из Питтсбурга», который ставили артисты драмкружка при Дворце культуры. Постановка произвела на Ланового такое сильное впечатление, что после ее окончания он побежал за кулисы и стал просить, чтобы его приняли в студию. И педагог Сергей Штейн... согласился.
Вскоре начались занятия: музыка, сцендвижение, история театра, живопись, сценречь… Именно эта студия выпустила таких актеров, как Татьяна Шмыга, Юрий Катин-Ярцев, Вера Васильева, Игорь Таланкин.
Лановой вспоминал уроки в кружке с большой любовью и благодарностью.
«Это была не просто студия, это было братство, содружество людей, увлеченных, просто одержимых искусством, объединенных одним, захватившим всех делом. Счастливых людей уже от того только, что их многое духовно роднило, что они были вместе и не мыслили себе существования друг без друга», — писал Василий Семенович.
Педагоги студии больше ориентировались на классику, обучая будущих артистов не бояться браться за самое сложное, докапываться до глубины, до истинной красоты художественного слова.